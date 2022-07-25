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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı arttırılacak

İHA

Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı arttırılacak

Doğanşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Gülşehir Kadın Kooperatifi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün paydaş olduğu Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 'Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile Büyüyor' projesi ile Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı artırılacak.
Kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Eğer projemiz büyümeye başlarsa, kadın girişimci sayımız da buna bağlı olarak artış gösterecektir” dedi.
Doğanşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile Büyüyor' projesi ile Gülşehir Kadın Kooperatifi’ne bağlı kadın girişimciler, ürettikleri kuru fasulyelerin perakende haline getirdikten sonra satışa sunacaklar. Böylelikle Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı artırılacak. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA)’nın projeye bir milyon 500 bin TL destek verdiğini açıklayan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “Projemizin bedeli bir milyon 500 bin lira ama yaklaşık olarak bir milyon 800 bin lirayı bulacaktır” dedi.
'Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile Büyüyor' projesinin amacından bahseden Zelyurt, “Projemizin temel amacı kadın girişimcilerimize istihdam temin etmek amacıyla sağlandı. Projede Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe belediyemiz, tarım ilçe müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifi paydaş olarak yanımızdalar. Paydaş olmamız münasebetiyle Fırat Kalkınma Ajansı’na ajansına projemizi sunduk” değerlendirmesinde bulundu.
“Anayol güzergâhında lokanta tarzı bir yer açıp, kuru fasulyenin pişirilmiş halinin satışını gerçekleştirmek istiyoruz ve bunu da sadece Kadın Kooperatifi üzerinden sağlayacağız” diyen Başkan Zelyurt, “Potansiyele göre de kadınlarımız istihdam edebilecekler ve böylelikle bölgemizde fasulye ekimini teşvik edeceğiz. Elde edilen mahsulümüz de yine kadınlarımız paketleyerek, satışa sunacaklardır. Ürünümüz, paydaşı olduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Esenlik firmasında satışa sunulacak. Daha sonra ilgili marketlere de anlaşıp, ürünümüzün pazarlamasını yapmaya devam edeceğiz. Eğer projemiz büyümeye başlarsa, kadın girişimci sayımız da buna bağlı olarak artış gösterecektir. Yani kadın girişimcilerin sınırı yok” ifadelerini kullandı.
Proje için tahsis edilen arazinin detaylarını da anlatan Zelyurt, “Projemize Fırat Kalkınma Ajansı destek veriyor. Projemizin bedeli bir milyon 500 bin lira ama yaklaşık olarak bir milyon 800 bin lirayı bulacaktır. Lokantamız ise hazine arazisinde bir yere yapılacak, yeri biz talep ettik. Yerimizi Fırat Kalkınma Ajansı gelip inceledi ve yeri uygun buldular” dedi.
Son olarak Doğanşehir kuru fasulyesinin özelliklerine değinen Başkan Zelyurt, “Bilindiği üzere Doğanşehir fasulyesi meşhurdur. Doğanşehir’imizin soğuk suları boldur. Fasulyede soğuk ve serin yerlerde daha iyi yetişiyor. Fakat bunların dışında Doğanşehir’in farklı bir özelliği daha var. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarından kaynaklı yetişen ürünlere farklı bir aroma vermektedir. Zaten ürünlerimiz semt pazarlarında satılırken de Doğanşehir kuru fasulyesi, domatesi, elması diye satılır” ifadelerine yer verdi.
Doğanşehir Gülşehir Kadın Kooperatifi Başkanı Gülşah Sağlam ise “2023 ve 2071 ülke ekonomimiz için Ana’lar olarak taşın altına elimizi koyarak, genç, erkek, çağa çoluk hep birlikte Anadolu olmak hedefimizde bizleri her daim destekleyen yalnız bırakmayan Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt ile birlikte hazırladığımız "Doğanşehirli Kadınlar Kuru fasulye ile büyüyor" projemiz onaylandı. Şahsım ve Kooperatifim adına Başkanımıza teşekkür ederim. Tüm Doğanşehirli üreten destekleyen hanımlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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