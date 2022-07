Yabancı öğrenciler Battalgazi’ye hayran kaldı

Erasmus çerçevesinde gerçekleştirilen “Trust YourselfTake Action!” projesiyle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den Malatya’ya gezi için gelen yaklaşık 40 öğrenci, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’deki tarihi yerleri gezdi. Medeniyetlerin beşiği Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıkan yabancı öğrenciler, özellikle UNESCO Dünya Kültür Mirası ‘Arslantepe Höyüğü’ne hayran kaldı.



Geçmişi milattan önce 5 binli yıllara dayanarak birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan Arslantepe Höyüğü, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den gelen yabancı öğrencileri misafir etti. Erasmus çerçevesinde gerçekleştirilen “Trust Yourself Take Action!” projesinde Malatya’ya gelen 40 yabancı öğrenci, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan özel tur gezisi ile keyifli bir gün geçirdi. Gezi ile tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu’nun incisi konumunda bulunan Battalgazi’deki tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Kanlı Kümbet, Ulu Cami, Poyraz Konağı Yaşam Müzesi, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nı inceledi. Tarih başkenti ilçede tarihi bir yolculuğa çıkan öğrenciler, gezi sonunda özellikle yakından görmek istedikleri UNESCO Dünya Kültür Mirası ‘Arslantepe Höyüğü’ne hayran kaldı. Bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, gezi turunu kendileri için organize eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de teşekkürlerini iletti.



“Battalgazi’nin her yerinde tarih fışkırıyor”

Tarihi mekanlara hayranlığını aktaran İspanyol Marina Caballero, “Türkiye’ye üç yıl önce bir kez daha gelmiştim ama Malatya’ya ilk gelişim. Battalgazi’nin her bir karesi tarih kokuyor. Buraya hayran kalmamak elde değil. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver. Bize dua etmeyi bile öğrettiler. Tespih hediye ettiler. Kardeşim Türkiye’de ve bir kez daha geleceğim buraya. Çok sevdim Battalgazi’yi. Ülkemde herkese de tavsiye edeceğim” dedi.



Sultan Şimşek isimli öğrenci ise, “Malatya’ya ilk kez geliyorum. Malatya’yı önce küçük bir yer sanıyordum ama çok büyük ve gelişmiş bir il. Battalgazi’de kendine has özellikleri bulunan bir ilçe. Her bir karesinde tarih fışkırıyor. Birçok medeniyet burada kurulmuş. Medeniyetin izlerini çok rahat görebiliyoruz. Kesinlikle burayı tüm yakınlarıma tavsiye edeceğim ve bir kez daha gelmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

