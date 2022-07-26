Arslantepe’nin UNESCO’ya alınmasının 1’nci yıl dönümü Sosyal medyada tebrik yağmuru

Malatya Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının üzerinden bir yıl geçti. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 1’nci yıl dönümü, sosyal medyada kutlama ve tebrik mesajları yağdı.

İlk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, geçen yıl bugün Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

Arslantepe, Çin'in ev sahipliğinde online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Miras Listesi'ne 26 Temmuz 2021 tarihinde alındı.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 1’nci yıl dönümü, sosyal medyada kutlandı.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman sosyal medya hesabında, ”Arslantepe Höyüğümüzün UNESCO Dünya Miras Listesine alınışının 1.yılı kutlu olsun” şeklinde yazarak değerlendirmede bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gürkan ise, sosyal medya hesabında, “Anadolu topraklarının tarihini, kültürünü yansıtan Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19. varlığı olarak @UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 1. yılı Desteklerini esirgemeyen Bakanlarımız @MevlutCavusoglu ve @MehmetNuriErsoy başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de sosyal medya hesabında, “Türkiye'nin bir kültür varlığı olan Arslantepe Höyüğü geçen sene bugün #UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Ülkemize, milletimize #Malatya’mıza ve #Battalgazi’mize tekraren hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum. #Arslantepe” değerlendirmesinde bulundu.

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