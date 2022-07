Barguzu’da istişare toplantısı düzenlendi Çınar: “Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönetiyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Bostanbaşı’na bağlı Barguzu’da gerçekleşen istişare toplantısında mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini dinlediler.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ile Bostanbaşı Mahallesinin genelinde devam eden ve planlanan yatırımların ele alındığı toplantıda söz alan Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Özbay, Yeşilyurt Belediyesi tarafından bölgede yürütülen sokak ve cephe sağlıklaştırmalarının yanı sıra alt ve üst yapı yatırımlarıyla Bostanbaşı Mahallesinin modern bir kimliğe büründüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönettiklerini söyleyerek, Malatya’nın en büyük mahallelerinden Bostanbaşı’nın geleneksel yapısı ile doğal kimliğini korumak için önemli yatırımlarda bulunduklarını vurguladı.

Bostanbaşı Mahallesine bağlı Barguzu’da yaşayan vatandaşlarla güzel bir istişare toplantısında bir araya geldiklerini ifade eden Çınar, “ Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizin tarihin, kültürüne, doğal zenginliklerine ve gastronomisine yakışan çok güzel yatırımları hemşehrilerimizle buluştururken, bu yatırımları istişare kültürüyle hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle sık sık bir araya gelerek bölgemizde yapacağımız tüm hizmetleri ortak fikirler ve kanaatler neticesinde gerçeğe dönüştürmekteyiz. Bugünden geleceğe emanet ettiğimiz tüm özel yatırımlarımızın temelinde istişare kültürü, karşılıklı fikir alış verişi ve ortak akıl vardır. Bostanbaşı Mahallemize bağlı Barguzu’da ikamet eden hemşehrilerimizle yaptığımız bu toplantımızda yeni yatırımlara ışık tutacak olup, güzel hizmetlerin hayata geçmesine vesile olacaktır” şeklinde konuştu.

Bostanbaşı’nın var olan zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşımak için çok titiz davrandıklarına dikkat çeken Çınar, “ Her cadde ve sokağında farklı bir zenginlik, tarih ve kültür olan Yeşilyurt’umuzun var olan zenginliğini koruyup geleceğe taşımak için kentsel tasarım projesi adı altında sokak, bina ve cephe sağlıklaştırma projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Malatya’nın en büyük mahallelerinden olup, gerek doğal zenginlikleri gerekse de geleneksel yaşamıyla farklı güzelliklere sahip Bostanbaşı’mıza bağlı tüm cadde ve sokaklarımızın layık olduğu hizmetlere kavuşması için birbirinden değerli yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Kadim Çırmıhtı’da başlatıp Gündüzbey’de devam eden ardından farklı mahallelerimizde uyguladığımız bu projelerimizi Barguzu’da ki evlerimizde de hayata geçirdik. Kentimizin tarihi bölgelerinden olan Barguzu, yenileme ve dönüşüm hizmetleri neticesinde yoğun ilgi görmeye başladı. Vatandaşlarımız buraya gelerek sakin ve sessiz ortamlarda doğayla iç içe güzel vakit geçiriyor, bizlerde buradaki eskiyen ve yıpranan yapıları aslına uygun olarak koruyup güçlendirip, buranın değerini ön plana çıkartıyoruz. Yeşilyurt’umuzun cazibe merkezlerinden olan bu şirin ve güzel bölgemizde ki mahallelilik kültürünü canlı tutarak sokaklarımızın daha yaşanabilir bir yapıya kavuşması için sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimizle evlerimizi ve meydanlarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Binalarımız yenilendikçe bu güzel bölgemizde ki yaşam standartıda artmaya başladı. Barguzu’muzun doğal yapısının korunması, muhafaza edilmesi ve var olan güzelliklerine yeni güzellikler katmak içinde canla başla çalışıyoruz” dedi.

Barguzu’da hayata geçen tüm yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “ Malatya’mızın eski yerleşim yerlerinden olan bu güzel mahallemizin gelişimi bizim için çok önemlidir. Belediye Başkanımız ve ekipleri de bu tür tarihi mahallelerimizin korunması içinde çok güzel hizmetler yapıyor. Mahallemizin tüm ihtiyaçlarının topyekün karşılanması tabii ki mümkün değildir ancak başlangıç çok güzel, ekipler sahada özveriyle çalışıyor. Barguzu caddemizdeki yolumuzla ilgili talepler var, bu yolumuzun da güzelleştirilmesi gerekiyor, Büyükşehir ile Yeşilyurt Belediyemizin ortak çalışmasıyla bu yolumuzda daha güzel bir yapıya kavuşacaktır, yakın zamanda bu çalışmalar başlayacaktır. Bölgede yürütülen tüm çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Çınar’ı hizmetlerinden dolayı tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “ Malatya’nın en büyük metropol ilçesi olan Yeşilyurt’un Belediye Başkanlığını yapan Mehmet Çınar Başkanımız işini layıkıyla yapıyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerinde yatırımların devam ediyor olması bizleri mutlu ediyor. Başkanımızın özellikle ilçemizin tarihi bölgelerine ayrı bir hassasiyet ve duyarlılık göstermesi, geleneksel hayatın korunması ve muhafaza edilmesi noktasındaki hizmetlerini beğeniyle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un son dönemlerde kavuştuğu yatırımlarla modern ve yaşam standartı yüksel bir ilçe konumuna ulaştığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Barguzu’da yaşayan kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Geleneksel yaşamı ve doğal güzellikleriyle kendisine has zenginliklere sahip bu bölgemizin var olan bu yapısının korunması adına çaba sarf eden Belediye Başkanımızı öncelikle kutluyorum. Mahallelerimizdeki o dinamik ve canlı hayatın devam etmesi ve var olan değerler üzerinde yükselmesi için sokak sağlıklaştırmaları çok önemlidir, Yeşilyurt Belediyemizin de bu tür hizmetleri başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Malatya’nın modern bir yerleşim yeri olan Yeşilyurt’umuzun son dönemlerdeki yatırımlar neticesinde hızla gelişmesi bizleri sevindirirken, özellikle Çırmıhtı, Gündüzbey, Konak, Barguzu ve Yakınca gibi tarihi bölgelerimizin var olan güzelliklerinin korunması amacıyla yapılan hizmetler ise bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Alt yapının ve imar planlarının sağlıklı bir şekilde hayata geçmesinde, yolların yapılmasında, park alanlarının oluşturulmasında, kültürel, sanatsal ve sportif mekânların oluşturulması noktasında büyük bir emek sarf eden tüm Belediye Başkanlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

