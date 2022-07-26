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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru

İHA

Malatya’da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar’ın katılımıyla Model Fabrika toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk Model Fabrikasını kısa sürede sanayicimizin hizmetine sunacağız” dedi.
MTSO öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da desteğiyle Malatya’da kurulum aşaması devam eden Model Fabrika için paydaş toplantısı düzenlendi.
MTSO’da düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal da katıldı.

“Önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz”
Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Sanayisinin yalın üretim modelini benimsemesi adına Model Fabrikayı önemsediklerini belirterek, “Malatya TSO olarak ilimiz sanayisinin büyümesi ve değişim dönüşüme ayak uydurması adına güçlü adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu önemli adımlardan biri de Model Fabrika. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk Model Fabrikanın Malatya’mızda kurulmasına öncülük yapıyor olmaktan da ayrıca gururlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşaat aşaması tamamlanan Model Fabrikanın artık ete kemiğe bürünmesi ve bir an önce sanayicimize hizmet etmesi gerekiyor. Bu nedenle bugün paydaşlarımızla bir aradayız. Toplantımıza katılım sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Bölgemizdeki ilk model fabrikayı kuruyoruz”
Malatya Model Fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk Model Fabrika olacağının altını çizen Sadıkoğlu, “Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 671 metrekare alana kurduğumuz Model Fabrika’nın inşaatı tamamlandı. Makine teçhizatları da yakın zamanda hazır hale gelecek. İşletmelerimizin verimliliklerini artırmak, dijital dönüşümlerine rehberlik etmek için faaliyet yürütecek olan Model Fabrikada Toyota Üretim Sistemi (TPS), Yalın Üretim ve Kaizen teknikleri gibi eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Model Fabrika sadece Malatya'ya değil, bölgemize de hitap edecek. Bölge illerimizde birçok sanayicimizin buradan istifade etmesinin önünü açacağız. Model Fabrikanın bölgeye katma değer sağlayacağına inancımız tam” şeklinde konuştu.

İlk toplantı Malatya’da
İlk Model Fabrika Toplantısını Malatya’da gerçekleştirdiklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, “Bakanlığımızın desteğiyle 8 ilimizde kurulan Model Fabrikalar sanayicilerimize hizmet veriyor. Şimdi Malatya’nın da arasında yer aldığı 7 ilimizde daha kurulan Model Fabrikalara gerekli tüm katkıyı sunacağız. Bu 7 ilimizde düzenleyeceğimiz paydaş toplantılarının ilkini de Malatya’da gerçekleştiriyoruz. Model Fabrika Projesini hazırlayan ve bakanlığımıza sunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Model Fabrikalar sanayinin verimliliğini artıran projelerdir. Model Fabrikalara gelen firma temsilcileri yalın üretimle ilgili eğitimlerini alıp kendi işletmelerinde uyguluyorlar. Bu eğitimler dijitalleşme yolunda önemli katkılar sağlıyor. Model Fabrikalarımızdan faydalanan firmalarda yüzde 150’ye varan verimlilik artışlarının olduğunu görebiliyoruz. Firmalar ekstra hiçbir yatırım yapmadan sadece süreçleri yalınlaştırarak verimlilik artışlarını sağlayabilirler. Böylesine önemli bir projenin Malatya’da hayata geçiyor olması, üstelik bölgede ilk olması da bizleri sevindiriyor. Bakanlık olarak tüm katkıyı sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Her türlü katkıyı sunmaya hazırız”
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da konuşmasında ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtip, üniversitesanayi bağının güçlenmesi adına Model Fabrika için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Model Fabrikaların kurulum süreçleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Malatya Model Fabrika’ya mentörlük yapacak olan Gaziantep Model Fabrika’nın Direktörü Yusuf Diler de model fabrikaların işleyişleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantıya katılan heyet, toplantının ardından 2. OSB’de bulunan Model Fabrika inşaatına giderek incelemelerde bulundu.
Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aladağ, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Erkuş, Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Aksoy, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, 2. OSB İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Dündar, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, Gaziantep Model Fabrika Direktörü Yusuf Diler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Ebru Seyhan Akyol, 2. OSB İŞGEM Müdürü Necip Cengil ve Malatya TEKNOKENT Genel Müdürü Fatih Kocamaz katıldı.

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