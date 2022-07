Gürkan: "Arslantepe Höyüğü Türkiye ve dünya için önemli bir kazanım"

Malatya Arslantepe Höyüğü’nün Türkiye’nin 19. Kültür Mirası olarak 26 Temmuz 2021 tarihinde UNESCO Kültür Mirası Asıl Listesine alınışının 1. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arslantepe Höyüğü’nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK Temsilcileri, VakıfDernek ve Oda Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine alınması için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Değerlerimizi açığa çıkarma, topluma ve insanlığa mal etme noktasında Sayın Gürkan’ın Battalgazi’de belediye başkanı olduğu günden itibaren Eski Malatya’mızın, Battalgazi’mizin değerlerini bir bir ortaya çıkarma noktasında büyük çaba ve gayretleri oldu. Bizde Battalgazi Belediye Başkanlığı’na gelip görevi devraldığımız günden itibaren Büyükşehir Belediyemizle ve paydaşlarımızla beraber anlam ve önem bakımından dünya kültür mirası listesine layık olan Arslantepe Höyüğü’nü dünya kültür mirası kalıcı listesine dahil olması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılında Arslantepe Höyüğü, UNESCO kalıcı listesine dahil edilmiş oldu.

İnşallah hep birlikte el birliğiyle Malatya’nın tüm birleşenleri olarak Arslantepe Höyüğü’nü, bu medeniyeti dünyaya tanıtma ve insanlık medeniyetinin başlamış olduğu yeri insanlığa tanıtma noktasında gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah arzuladığımız seviyeye getirmemiz için oluşan kalabalığın günün her saatinde oluşması için Büyükşehir Belediye Başkanımız projelerini hazırlattı bizlerde belediye olarak birkaç eski binamızı kamulaştırma aşamasındayız. Gelen insanların gezi öncesi ve sonrası rahat etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Arslantepe Höyüğü’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“ Arslantepe dünya insanlığı açısından önemli bir değerdir”

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Türkiye ve dünya insanlığı açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Tarih önemlidir. Geçmişini bilmeyenlerin geleceğe güvenle bakmaları ve geleceğe emin adımlarla yürümeleri mümkün değildir. Biz, 2004 yılında göreve geldiğimizde ilk işimiz Malatya’nın tarihini araştırmak, tarihindeki yaşanmışlıkları gün yüzüne çıkarmak, günümüze ve gelecek kuşaklara taşımayı kendimize şiar edindik. Bu anlamda Malatya’nın tarihine baktığımızda ilk kuruluş yerinin Cafer Höyük olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmaları rahmetli olan Prof. Dr. Ufuk Esin’in yaptığını öğrendik. Ufuk Esin hocamız bizlere Ağılyazı köyünün bulunduğu yerde ve Karakaya Barajı havzasının içerisinde kalan kısımlarda yapmış olduğu kazılarla ilgili bir sunum yaptı. Daha sonra Malatya’nın ikinci yerleşim yeri Arslantepe Höyüğü’dür. Arslantepe, bizim Malatya’yı tarif ederken ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri’ dediğimiz cümlenin birinci cümlesidir. Arslantepe’de kazı çalışmalarını yapan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve dört arkadaşına Malatya’mızın tarihini araştırdıkları için 2006 yılında hemşerilik beratını meclisimizin oy birliğiyle takdim ettik. Marcella hanım, tabiri caizse iğne ile kuyu kazar gibi Arslantepe Höyüğü’ndeki kalıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Bir mirasın, UNESCO Kültürel Mirası Listesi’ne girmesi için UNESCO tarafından tespit edilen on temel kriter var. O kriterlerin bulgu olarak bulunması, oluşturulması ve ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde de gerekli sosyal donatıların ve tesislerin bulunması gerekir. Biz bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görev bize tevdi edildi ve Arslantepe Höyüğü’nü UNESCO geçici kültürel miras listesine aldırdık. O zaman yönetim kurulu başkanı sizsiniz asıl listeye girilmesi için gerekli çalışmaları yapın dediler. 2016 yılına kadar çalışmalarımızı yürüttük, daha sonra ara değerlendirmeler fasıllar süreci başladı ve 8 Ocak 2019 yılında bütün kurum, kuruluş ve birimlerden geçerek dosya son şeklini aldı. Dosyanın son hale gelmesinde bütün paydaşlarımızın emeği var. Pandeminin başlaması nedeniyle toplantılar iptal edildi. 26 Temmuz 2021 yılında yapılan toplantıda Arslantepe Höyüğü, Türkiye’de 19’uncu Kültürel Miras olarak kabul edildi. Bu, Malatya açısından da önemli bir tarihtir. Türkiye açısından da önemli bir kazanımdır. Dünya insanlığı açısından da önemli bir değerdir” şeklinde konuştu.



“ Karşılama merkezinde simülasyon merkezi olacak”

Arslantepe Höyüğü’nde yapılacak olan karşılama merkezi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, “ Arslantepe Höyüğü’nün yöresel anlamda sadece ülkemize değil, dünyaya açılması lazım. Bundan sonra, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Battalgazi Belediyemize ve diğer paydaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Karşılama merkezi diye tabir ettiğimiz Arslantepe Höyüğü bölgesinde bulunan okulun bulunduğu alanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımızla, Valiliğimizle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle sürekli diyalog halindeyiz. Süreci bir an evvel bitirip karşılama merkezi dediğimiz alanın yapılması, karşılama merkezimizin içerisinde M.Ö 7000 bin yıl öncesi yaşanmışlıkların simülasyon şeklinde bir merkezin yapılmasıyla birlikte ziyarete gelenler için sosyal donatıların yer aldığı merkezin yapılması noktasında arkadaşlarımız projelerini yaptılar. Milletvekillerimiz ve Battalgazi Belediye Başkanımızla birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ettik ve bizlere bu konuda destek vereceklerini ifade ettiler. Bakanlığımız desteğini verecek ve bizlerde yerelde gerekli desteği vererek karşılama merkezinin bir an evvel tamamlanmasıyla Arslantepe’yi sadece Türkiye’ye değil, dünyaya açmak gibi bir sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz var. İlçe belediyemiz ve diğer paydaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu senede inşallah simülasyon merkezinin temelinin atılması için gerekli işleri yerine getirmelerini ilgili arkadaşlarımızın ifade etmek istiyorum. Arslantepe’nin başta Malatya'mıza, ülkemize ve dünya insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Arslantepe’de çıkan bulguların teşmil edilerek insanlık medeniyetinin sevgi ve barış üzerine kurulmasının temel unsuru olduğunu da bu vesileyle belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Arslantepe’nin UNESCO Sürecini anlatan fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından gezildi.

Program sonunda Gürkan ve Güder, Arslantepe Anı defterini imzalayıp, ayrıca Arslantepe’deki kazılarda bulunan mührün yapılan replikasıyla anı defterine mühür vurdular.

