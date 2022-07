Malatya'da Boztepe Recai Kutan Barajı ile suya kavuşan Yazıhan ovasında bereket artıyor. Toprağın suya kavuştuğu bölgede tarımsal üretim her geçen gün artarken, binlerce dekarlık alanda yetiştirilen karpuz ve kavun tarlalarında ise hasat sürüyor.



1990'lı yıllarda yapımına başlanarak 2012'de tamamlanan Boztepe Recai Kutan Barajı’ndan 3 yıl önce ilk suyun verildiği Yazıhan ilçesinde adeta bereket fışkırıyor. 120 bin dekar arazinin suya kavuştuğu bölgede tarımsal üretimde verimlilik her geçen gün artarken, binlerce dekarlık alanda yetiştirilen karpuz ve kavun tarlarında ise hasat sürüyor.



“Suyla toprağın buluşması bereket demektir”

Boztepe Recai Kutan Barajı ile suya kavuşan Yazıhan’ın hayat bulduğunu kaydeden Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç,” Yazıhan ilçemiz Boztepe Recai Kutan Barajı’nın bitmesiyle 3 yıldır suya kavuştu. İlçemizde ağırlıklı olarak pancar, yonca, kavun, karpuz gibi ürünler yetiştiriliyor. Şuanda karpuz ve kavunda hasat dönemi. Binlerce dekar alanda yetiştirilen karpuz ve kavunlar piyasada satılmıyor sözleşmeli tarım anlaşması çerçevesinde zincir marketlere gönderiliyor. Bir dekarlık alanda 13 ton karpuz üretiliyor. Suyla toprağın buluşması bereket demektir. Biz bu bereketi yakalamış durumdayız“ dedi.



“Sözleşmeli tarımı modelini önemsiyoruz”

Yazıhan ovasının suyla buluşmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal çeşitliğin arttığını da belirten Kılıç, ”İlçemiz toprakları suyla buluştuktan sonra dünyada eşi benzeri olamayan lezzette ürünler üretilmeye başlanırken, sözleşmeli tarıma ise ilgi her geçen gün arttı. Sözleşmeli tarım modelini önemsiyoruz. Çünkü girdi maliyetleri arttıkça üretici zarar ederim düşüncesiyle üretimden düşüyor, üretim azalıyor. Ürün alım garantisinin bulunduğu sözleşmeli tarım modeli ise üretimi arttırıyor. Bu çerçevede sözleşmeli tarım modelinin artık tüm ürünlerde uygulanmasını canı gönülden istiyoruz” diye konuştu.

