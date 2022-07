Çakır’dan Beylerderesi Şehir Parkına tam not

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Beylerderesi Şehir Parkının bulunduğu alanı ziyaret ederek, Seyir Terası başta olmak üzere Millet Bahçesi, Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi, sosyal yaşam alanları ve spor tesislerini inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin geleceğe dönük vizyonel yatırımları arasında yerini aldığı belirtilen Beylerderesi Şehir Parkını inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “1 milyon 350 bin metrekarelik alanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Beylerderesi Şehir Parkı, Malatya’ya büyük değerler katan dev bir projedir” dedi.

‘Sürekli gelişim, sürekli değişim ve sürekli dönüşüm’ anlayışıyla yönettikleri Yeşilyurt’un geleceğine dev bir yatırım emanet ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Beylerderesi Şehir Parkıyla birlikte Malatya’ya yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını söyledi.

Beylerderesi Şehir Parkının Yeşilyurt Belediyesinin en büyük yatırımlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Çınar, “ Malatya ile özdeşleşmiş, türkülere konu olmuş, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle kendisine has güzelliklere sahip Beylerderemizin değerini ön plana çıkartan özel bir projeyle buraya çok güzel bir yaşam alanı inşa ettik. Bölgemizin ekonomik ve turizm hayatına büyük kazanımlar sağlayacak olan buradaki dev park alanımız için yıllardır çok büyük emekler veriyoruz. Millet Bahçesinden Seyir Terasına, Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinden yeni nesil spor sahalarına, yeşil alanlarından kamelyalarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından sosyal ve kültürel organizasyonların düzenlenebileceği alanlara kadar Malatya’nın gelişim sürecine katkı sağlayacak çok özel alanlar kazandırdık. Burayı ziyaret eden hemşehrilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerimizin 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hizmete sunduğumuz alanları rahat ve kolay bir şekilde gezmeleri içinde ring aracımızı hizmete sunduk. Park yatırımlarına örnek gösterilecek bir görsel zenginliğe ve mimariye yapıya sahip Beylerderesi Şehir Parkımızla birlikte burası çok yoğun ilgi görmeye başladı, hemşehrilerimiz haftanın yedi günü buraya gelerek modern ve nezih alanlarda keyifli anlar yaşıyorlar, piknik yapıyorlar, sportif aktivitelerini yapıyorlar.Malatya’nın en büyük çocuk oyun alanına sahip parkımız içerisinde yapımını tamamladığımız Seyir Terasımız ve diğer özel projelerimizle birlikte buranın cazibesini artırdık. Tank, top, tüfek ve savaş aletlerinin yanı sıra rölyef çalışmalarının olduğu Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemizde parkımıza ayrı bir renk ve güzellik kattı. Projemizin etapları tamamlandıkça hizmete sunuyoruz, şu anda büyük bir kısmı tamamlandı, ekiplerimiz projemizin diğer kısımlarının yapımı içinde büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Böylesine özel bir projeyi Malatya’ya kazandırmaktan, milletimizin hizmetine sunmaktan çok büyük onur duyuyoruz. Yeşilyurt’un marka değerine yakışan bu tür yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde bizlerin her daim yanında olan ve bugün ki inceleme gezisi sırasında değerli fikirlerini bizimle paylaşan Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır’a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Beylerderesi Şehir Parkından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederek kutladı.

Beylerderesi Şehir Parkının Malatya’ya çok büyük değerler kazandıracak güzel bir proje olduğunu vurgulayan Çakır, “ Öncelikle Başkanımızı ve ekiplerini böylesine değerli bir projeyi Malatya’ya kazandırdıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’ya değer katacak çok özel bir projeyle birlikte buranın var olan değeri ön plana çıkmış oldu. Malatyamız sanayisiyle, yeni yerleşim alanlarıyla, tarımsal alanları ve turistik mekanlarıyla birlikte hızlı gelişen bir kenttir. Kentimizdeki yeşil alanların ve doğal güzelliklerin olduğu bölgelerin korunması ve muhafaza edilmesini sağlayacak yatırımları bizler çok fazla önemsiyoruz. Yeşil alanlarımızın hem korunması hem de çoğalmasına vesile olacak bu tür yeni projelere bizler sınırsız destek veriyoruz. 1 milyon 350 bin metrekarelik alana sahip, yaklaşık üç kilometrelik alana hitap eden Beylerderesi Şehir Parkımız bütün hizmet mekanlarıyla birlikte Malatya’ya yakışan ve değer katan bir yatırım oldu. Sosyal yaşam alanlarından spor sahalarına, seyir terasından dinlenme ve gezinti alanlarına, piknik alanlarından müzeye, çocuk oyun alanlarından kafeteryalarına kadar toplumun tüm kesimlerine hitap eden çok güzel bir park alanı buraya kazandırıldı. Vatandaşlarımızın bir araya geleceği, güzel vakit geçirebileceği nezih alanların buraya kazandırılmış olması Beylerderesi gibi değerli bir bölgemizin değerinin artmasını sağlamıştır. Malatya’nın ihtiyacı olan çok güzel bir park alanının buraya kazandırılmış olması hepimizi sevindirmektedir. Özellikle buradaki yeşil alan kapasitesini artırmak içinde yeni ağaçların dikilmesi, yeşillendirme çalışmalarının hız kazanması da buraya farklı bir güzellik katmaktadır. Çünkü bu tür park projelerini değerli kılan yeşillendirme ve ağaç dikimleridir. Malatya’nın giriş noktasında bulunan, gölet ve viyadüğün olduğu bu bölgemizin cazibesi de gerek hizmet alanları ve tematik parklarıyla gerekse de ağaçlandırma ve yeşil alan uygulamalarıyla birlikte artmış oldu. Malatya’yı ziyaret edenler ya da farklı kentlerimize yolculuk edenler Beylerderemizin tüm ihtişamını bire bir görmüş ve yaşamış olacaklar. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği, çevreci ve yeşili ön plana çıkartan bu tür eserleri bizler her zaman takdirle karşılıyoruz. Bu tür yatırımların artması içinde elimizden gelen desteği veriyoruz. Yeşilyurt Belediyemizde bu bölgenin ihtiyaç duyduğu çok özel bir projenin altına imza atarak, başarılı yatırımlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ederim” diye konuştu.

Beylerderesi Şehir Parkındaki inceleme gezisine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri de katıldı.

