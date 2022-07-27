Arguvan spor kompleksi inşaatı devam ediyor Gürkan: “Arguvan Belediyesi ile güzel çalışma örnekleri veriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arguvan spor kompleksi inşaatı devam ediyor Gürkan: “Arguvan Belediyesi ile güzel çalışma örnekleri veriyoruz”

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberlerindeki heyetle birlikte Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.

Arguvan spor kompleksi inşaatı devam ediyor Gürkan: “Arguvan Belediyesi ile güzel çalışma örnekleri veriyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberlerindeki heyetle birlikte Arguvan ilçesinde yapımı devam eden Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arguvan İlçesinde yapımı devam eden spor kompleksi çalışmaları hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Arguvan ilçesinde yapımı devam eden kapalı spor salonu inşaatındayız. Kapalı spor salonumuz yaklaşık 2 bin metre kare alana sahip ve 500 civarında seyirci kapasiteli olarak inşa ediliyor. Burada her türlü sportif faaliyetin yapılabileceği çok amaçlı bir spor salonu niteliğinde” şeklinde konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaları devam eden spor kompleksi ile ilgili yaptığı konuşmada, tesisin Arguvan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kapalı spor salonu olarak yapmış olduğumuz yaklaşık 500 kişilik ve içerisinde voleybol, hentbol, basketbol sahası olan ve diğer salon sporlarının yapılacağı bir spor salonunun inşaatı yükseliyor. İnşallah en kısa zamanda bunun resmi anlamda temel atma törenini de gerçekleştireceğiz. Arguvan’ımıza daha önce de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak park yapmıştık. Şimdi de güzel bir kapalı spor salonu yapıyoruz. Tabi yollarla ilgili, altyapı çalışmalarıyla ilgili, çevre düzenlemeleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel anlamda, sosyal anlamda ve tarımsal anlamdaki çalışmalarla ilgili Arguvan Belediyemizle birlikte paydaş olarak güzel çalışma örnekleri veriyoruz. İnşallah bu spor salonumuzun da en kısa zamanda bitirilmesi sağlanır ve Arguvanlı hemşerilerimizin hizmetine açılır” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Arguvan Malatya’nın önemli ilçelerinden birisi. Arguvan’ın gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz gerçekten büyük çaba sarf ediyor. Bu anlamda hem Arguvan Belediyesi ile ve hem Arguvan’a yapılacak yatırımlar noktasında Arguvan’ın gelişmesi ve büyümesi istikametinde hareket ediliyor. Arguvan’ımızda yapılan kapalı spor salonu özellikle gençlere yönelik ve kültürel etkinliklerin kapalı mekânlarda yapılması noktasında önemli bir eksikliği de giderecek. Bu çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Balkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Daha önce de Büyükşehir Belediyemiz Arguvan’a güzel bir park yaptı. Kırsal mahallelerin içme suyu noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ihtiyaçları gidermişti. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Arguvan ilçemiz için de hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni müdür Berk’ten denetimlere devam
YEREL HABERLER Yeni müdür Berk’ten denetimlere devam
MTSO'dan Yeni Malatyaspor yönetimine ziyaret
YEREL HABERLER MTSO'dan Yeni Malatyaspor yönetimine ziyaret
Malatya’da kumar baskını
YEREL HABERLER Malatya’da kumar baskını
Çakır’dan Beylerderesi Şehir Parkına tam not
YEREL HABERLER Çakır’dan Beylerderesi Şehir Parkına tam not
Doğu Anadolu Bölgesinde ilk İŞGEM Model Fabrika inşaatı hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu Bölgesinde ilk İŞGEM Model Fabrika ...
LGS’de Malatya’da yüzde 92,78 oranında yerleştirme
YEREL HABERLER LGS’de Malatya’da yüzde 92,78 oranında yerleştirme
Yazıhan ovasında bereket artıyor
YEREL HABERLER Yazıhan ovasında bereket artıyor
Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak
YEREL HABERLER Kaynarca Spor Kompleksi ihtiyacı karşılayacak
Gürkan: "Arslantepe Höyüğü Türkiye ve dünya için önemli bir kazanım"
YEREL HABERLER Gürkan: "Arslantepe Höyüğü Türkiye ve dünya için ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Battalgazi’deki göz kamaştıran ulaşım yatırımları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki göz kamaştıran ulaşım yatırımları ...
Malatya’da, bölgenin ilk model fabrikasında sona doğru
YEREL HABERLER Malatya’da, bölgenin ilk model fabrikasında sona ...
Barguzu’da istişare toplantısı düzenlendi Çınar: “Yeşilyurt’u birlik ve beraberlik ruhuyla yönetiyoruz”
YEREL HABERLER Barguzu’da istişare toplantısı düzenlendi Çınar: ...
Arslantepe’nin UNESCO’ya alınmasının 1’nci yıl dönümü Sosyal medyada tebrik yağmuru
YEREL HABERLER Arslantepe’nin UNESCO’ya alınmasının 1’nci yıl ...
Malatya'da 45 yıldır demire şekil veriyor “10 yıl sonra kentte demirci usta kalmayacaktır”
YEREL HABERLER Malatya'da 45 yıldır demire şekil veriyor “10 yıl ...
Parkta alkol uyarısı yaptı, bıçaklandı
YEREL HABERLER Parkta alkol uyarısı yaptı, bıçaklandı
Malatya’da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da otomobil bahçe korkuluklarına çarptı: 3 ...
Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Rahman Buğra Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Yabancı öğrenciler Battalgazi’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Battalgazi’ye hayran kaldı
Milletvekili Tüfenkci’den Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun ziyareti Tüfenkci : " Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile bir telefon görüşmemiz oldu"
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den Yeni Malatyaspor’a hayırlı ...
Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı arttırılacak
YEREL HABERLER Doğanşehir’de hem üretim hem de kadın istihdamı ...
Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor
Özel misafirlerden tarihi Yeşilyurt Konakları’na tam not
YEREL HABERLER Özel misafirlerden tarihi Yeşilyurt Konakları’na tam ...
Kayısı Festivali, Eypio ve Serdar Ortaç konserleriyle sona erdi Gürkan: “On binlerce hemşerimiz konser alanında hem eğlendi hem birlik beraberlik mesajı verdi”
YEREL HABERLER Kayısı Festivali, Eypio ve Serdar Ortaç konserleriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.