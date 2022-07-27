Yeni müdür Berk’ten denetimlere devam

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Malatya’nın yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, sağlık kuruluşlarını denetimlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, Sıtmapınarı semtinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına ziyaret gerçekleştirerek, denetimlerde bulundu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Mahmut Saraç ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Berk, Halk Sağlığı Hizmetlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı, değerlendirmelerde bulundu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görev yapan personelleri mesai başında ziyaret eden Berk, çalışmalarında başarılar diledi.

Berk’in belli bir program çerçevesinde ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını da denetleyeceği kaydedildi.

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