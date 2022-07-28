MTB Başkanı Özcan, çilek üreticilerini ödüllendirdi

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, çilek festivalinde dereceye giren üreticileri ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya’nın Kale ilçesinde düzenlenen çilek festivalinde dereceye giren üreticilere Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan tarafından altın hediye edildi.

Malatya Ticaret Borsası binasında gerçekleşen programda Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ın yanı sıra Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, Kadın Kooperatif başkanı ve dereceye giren üreticiler katıldı.

Programda konuşan Başkan Özcan, tarımda ürün çeşitliliğinin önemine dikkat çekerek, “Geçtiğimiz günlerde de Kale Belediye başkanımızın ve Kale kaymakamlığımızın ve MADEF’in birlikte organize ettiği ilk çilek festivalini gerçekleştirdik. Malatya’da çilek üretiminin hikayesi Kale’de başladı. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak özellikle Malatya’nın iklimine göre üretilen her ürüne çok kıymet veriyoruz. Çilek de bunların başında geliyor. Üreticinin ikinci ve üçüncü bir hasat ihtiyacı olduğunu hem ekonomik olarak hem de Malatya’da tarımın ne kadar geliştiğini ifade etmek açısından bu çok önemli bir gelişme. Malatya’da özellikle Kale’de çilek üzerine çok önemli bir çalışma var. Herkesin bunun farkında olmasını ve buna önem vermesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Çilek üreticilerinin ödüllendirilmesinin önemsediklerini kaydeden Kaymakam Abdulselam Bıçak ise, “Kale’de çilek için yola çıkarken bazı hedefler koymuştuk. İlk hedefimiz olan festivali yakın dönemde gerçekleştirdik. Festivalimizde ilk üçe giren arkadaşlarımıza belediyemiz tarafından çeşitli ödüller verildi. Ramazan başkanımız güzel bir jest yaparak ilk üçe giren üreticilerimize altın hediye etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca da, üreticilerin ödüllendirilmesinin bir yerde üretime teşvik anlamına geldiğini belirterek Başkan Özcan’a teşekkür etti.

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