Bağtepe grubuna bağlı 36 bölgede asfalt çalışmalarına başlandı Gürkan: “Bir yandan içme suyu hattı döşenirken bir yandan da asfalt serimi devam ediyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından yapımı tamamlanan Doğu Kolektörü çalışması, ardından da içme suyu isale hattı işlemlerinin tamamlanmasından sonra bölgede asfaltlama çalışmaları başladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte çalışmaların tamamlandığı Yeniköy Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Yeniköy mahallemizde daha önce altyapı çalışmalarını, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını MASKİ Genel Müdürlüğümüz yaparak tamamlamıştı. Doğu kolektörü çerçevesinde kanalizasyon çalışmaları yapılmıştı. Bu bölgedeki köylerin ve mezraların tamamı bağlanmıştı. Akabinde Bağtepe içme suyu hattı çerçevesinde Gündüzbey kaptajından bölgenin tamamına ve mezralara içme suyu hattı verildi. Alt yapı çalışmaları nedeniyle hem bozulan yolları hem de ulaşımla ilgili bütün sıkıntıları gidermek adına bütün çalışmaları tamamladık” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, yapılan çalışmaların ardından bölgenin ve mezraların artık Gündüzbey Kaptaj suyundan faydalandığını belirterek, “Bağtepe grubu dediğimiz 36 bölge yaklaşık 100 kilometrelik içme suyu hattı yaptık. Buralar eskiden sondajla su verilen yerlerdi. Yaptığımız çalışmalar sonunda Gündüzbey bölgemizde bulunan kaptaj suyundan ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şu anda bu bölgede yeni yerlerde çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgenin tamamına yapılan çalışmalarla da içme suyunu verdik” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram Baysal, “Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon daire başkanımıza, emeği geçen herkese, köyüm ve şahsım adına teşekkür ederim. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların Yeniköy mahallesine ve civar mahallelere hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bugün yine güzel bir çalışmanın bitişini takip ediyoruz. Günümüz şartlarında hizmet standartları çok yükseldi. Gerek kanalizasyon şebekesinin yapılması, gerek içme suyunun kalitesinin yükseltilmesi ve gerekse şu anda üzerinde bulunduğumuz sıcak asfalt kaplaması gibi yüksek standartlardaki hizmetleri artık hemşerilerimiz hak ediyordu ve bu hizmetlere de kavuşmuş oldular. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz elinden geleni yapıyor. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emek veren tüm amirlere, genel sekreterimize, genel genel müdürümüze ve ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

İnceleme gezisinde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Doğu kolektörünün bitirilmesi ile birlikte 36 yerleşim biriminde atık suların akarsulara veya açık alanlara akmaması noktasında yapılan proje çerçevesi içerisinde Doğu kolektörüne bağlantısı gerçekleştirildi. Bu arada Malatya'nın kaptajında çıkan suyun da bu bölgelerde artezyen suyundan kurtarılarak, bu 36 merkeze içme suyunun verilmesi noktasında arkadaşlarımız çalışmalarını yürütürken yol asfalt daire başkanlığımız da bozulan yolları yeniden yapılması ve sıcak bir asfaltı da tamamlamasıyla yapılan çalışmaları gördük. Bizzat bu çalışmaları yapan ilgili daire başkanlıklarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Büyükşehir sürecinden sonra kırsala gelen hizmetlerde gözle görülür bir artış olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten hem merkezdeki değişimler bir bütünlük içerisinde, hem de bütüncül çalışmaların tamamında özellikle ana planlarda bir bütünlük oluştu. Bu da hem şehrimizin sağlıklı gelişmesine vesile oluyor, hem de her bölgenin daha fazla hizmet almasına vesile oluyor. Bu çerçevede Doğu kolektörü gerçekten bir bölgemizin tamamını başkanımızın da ifade ettiği gibi 36 yerleşim yerini içerisine alan üniversitemizde dahil olmak üzere bu bölgede de aynı zamanda yeni yapılanmalar da var. 50 yıllık altyapısını başkanlarım tamamladılar. Gördüğüm kadarıyla da bitmek üzere. Bu çalışmalar sırasında tabii ki yapılan kazılardan oluşan yollardaki tahribatlar önemli bir miktarda gideriliyor ve köyün içlerine kadar tamamlanmış. Büyükşehir Belediye başkanımıza ve emeği geçen tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, “Öncelikle Yeniköyümüzde bu güzel çalışmaların yapımına şahitlik etmiş olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bölgelerde özellikle merkez mahallelerimizde yapılan çalışmalarımızda merkezde yapılan ne ise kırsalda da aynı çalışmaları görüyoruz. Bugün bu kırsal mahallemizde altyapısıyla ve üst yapısıyla gerçekten güzel çalışmalar yapılmış. Sağlıklı bir altyapı olmazsa insanlarımızın doğal olarak hayati tehlikeleri de olabiliyor. İçme suyu konusunda az önce başkanlarım da ifade etti. Kaptajdan çıkan suyu biz buraya kadar sağlıklı bir şekilde getirebiliyoruz. Altyapıdaki kanalizasyon ve diğer çalışmaların önemini sağlık açısından biliyoruz. Bu anlamda Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimizle güzel bir entegre sağlamış durumda. İyi bir ekip oluşmuş güzel çalışmalar yapılıyor. Ben bu çalışmalarından dolayı kıymetli başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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