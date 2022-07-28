Boğazına madeni para takılan Kasım, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Derme İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Aziz Şekerci, yaz kursunda öğrenim gören Kasım Alomori'nin (8) oynarken boğazına kaçıp takılan madeni parayı Heimlich manevrasıyla çıkardı. Şekerci´nin Alomori´yi kurtardığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki Derme İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Yaz kursunda öğrenim gören Kasım Alomori´nin, arkadaşları ile oynarken, ağzına aldığı madeni para, boğazına kaçtı. Boğazına takılan para nedeniyle Kasım'ın nefes alamadığını gören arkadaşları, durumu okul müdürü Aziz Şekerci'ye bildirdi. Şekerci, önce sırtına vurduğu çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Şekerci'nin müdahalesiyle madeni para çıktı. Nefes almaya başlayan Kasım Alomori, çağrılan ambulansla kontrol için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kasım Alomori'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul müdürünün müdahalesiyle çocuğun kurtarıldığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-07-28 18:01:57



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