Malatya’da üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, 20.30 sularında MalatyaSivas karayolu Dilek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan M.B. (61 ) idaresindeki 44 NB 253 plakalı hafif ticari araç önce emniyet şeridinden ters istikamette gelen M.B. (50) yönetimindeki 44 AF 014 plakalı traktöre, daha sonra da H.B.’nin (68) kullandığı 26 DS 124 plakalı traktöre çarptı. Kazada H.B., G.B., H.B., M.B., H.D. ile Z.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.