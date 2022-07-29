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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuru kayısı ihracatında hedef 500 milyon dolar

İHA

Kuru kayısı ihracatında hedef 500 milyon dolar

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Malatya kararlı, üreticisi, tüccarıyla, ihracatçısıyla, kamusuyla beraber el ele verip birlikte bu yıl ihracatta 500 milyon dolar hedefini mutlaka yakalayacağız” dedi
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda hasat devam ederken, Borsa Başkanı Ramazan Özcan, 100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedeflerinde kararlı olduklarını söyledi.

Düşük rakımlı bölgelerde hasat tamamlandı
Kentte devam eden kayısı hasadına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “20222023 yılı hasat dönemi yaklaşık 25 gündür başladı. Rakımın 6501000 ile biten bölgelerde üreticiler mahsulü daldan indirdi. Kükürtleme ve çekirdek çıkarma işlemiyle devam ediyor. Rakımı bin 100 bin 700 arasındaki bölgelerde de hasat yeni başladı. Bu yıl iklim değişikliklerinden kaynaklanan mahsulün gecikmesi söz konusu. Normalde Temmuz ayının ortalarında ovada bitmiş olması gerekiyordu. Ama şu anda Temmuz ayını bitirmiş olmamıza rağmen önemli bir süre aksaması söz konusu. İklim değişikliği ile gelen bir takım problemler yaşıyoruz. Bu değişiklik, çiçeklenme, meyve ve hasat döneminde bunu yaşıyoruz. Yüksek kesimlerde hasadın Ağustos’un 20’sine kadar da devam edeceğini düşünüyoruz" dedi

“İhracat rakamlarımız 370 milyon doların üzerine çıktı”
Yaş kayısı ihracatının yanı sıra kuru kayısı ihracatının da devam ettiğini kaydeden Özcan, "Kısmen de olsa Temmuz ayında ihracatta bir gerileme yaşıyoruz. Çünkü mahsulün gecikmesi önemli bir faktör özellikle geride gelen mahsulümüzde de çok ciddi bir azalma söz konusu olduğu için Temmuz ayını bin 5002 bin tonluk ihracatla kapatacağız. Şu ana kadar 1 Ağustos 2021 1 Ağustos 2022 sezonluk dönemimizde 80 bin ton ihracatı geçtik. İhracat rakamlarımız da 370 milyon doların üzerine çıktı. Gecen yıla baktığımız zaman 10 bin ton ihracatta miktar olarak gerileme söz konusu ama ihracat gelirlerimize de baktığımız zaman geçen yılın yaklaşık 25 milyon dolar önünde gidiyoruz" ifadelerini kullandı

“500 milyon dolar hedefini mutlaka yakalayacağız”
100 bin ton ihracat 500 milyon dolar gelir hedefinin gündemlerinin birinci sırasında olduğu aktaran Özcan, ”Bu yıl mutlaka bu hedefi yakalamayı planlıyoruz. Bu konuda kararlıyız. Yıl sonunda 380 milyon dolara yaklaşmış olacağız. Çekirdek ihracatımızla beraber bu rakam 400 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Üreticilerimiz şu anda çok yoğun bir mesai ile hasadı bitirmek için yoğun bir gayret gösteriyorlar. En kısa süre içerisinde hasadın bitmiş ve hızlı bir şekilde de ihracat dönemimiz başlamış olacak. Bu yıl hem Malatya ekonomisi açısından hem de ülke ekonomisi açısından Malatya kayısısının ne kadar önemli olduğunu bir daha test edeceğiz ve göreceğiz. Bu konuda da Malatya kararlı üreticisi, tacir, tüccarıyla, ihracatçısıyla, kamusuyla beraber el ele verip birlik olarak da bu yıl 500 milyon dolar hedefini mutlaka yakalayacağız" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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