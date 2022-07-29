Malatya’da yetiştirilen Arap tayları Bursa’da satılacak

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Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 11 baş safkan Arap koşu tayı Bursa’da satılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 58 baş safkan Arap koşu tayı, Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde yapılacak açık arttırma ihaleyle alıcılarını bulacak. Satış 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.00'te Bursa Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yapılacak.

İhaleyle, 58 baş safkan Arap koşu tayı sahibini bulacak.

İhaleyle satılacak 58 yarış atının 27’si Bursa Karacabey Tarım İşletmesi’nde, 11’i Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde 20’si de Eskişehir Mahmudiye’de bulunan Anadolu Tarım İşletmesi’nde yetiştirildi. İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgi TİGEM'den ve Resmi Gazete de yayımlanan ilandan alınabilecek.

Türkiye’de saf kan Arap Atı kaynaklarının korunması amacıyla 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan Malatya’nın Akçadağ İlçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde Safkan Arap Atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan, 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

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