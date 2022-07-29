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Güder’den LGS’de dereceye girenlere ödül Güder: “Gençliğimizin her zaman yanındayız”

İHA

Güder’den LGS’de dereceye girenlere ödül Güder: “Gençliğimizin her zaman yanındayız”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında aldıkları puanlarla dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Güder, “Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacak sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Gençliğimizin her zaman yanındayız” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS’de aldıkları puanlar ile dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi’nde başarı elde eden öğrencilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, elde edilen başarıdan dolayı emekleri olan herkese teşekkür etti. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ve ailelerinin de hazır bulunduğu programda başarılı öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

“Battalgazi’de güzel bir ivme yakaladık”
Battalgazi Belediyesi’nin eğitim noktasında öğrencilere ciddi katkısını olduğunu aktaran Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Bugün kıymetli başkanımız Osman Güder’in daveti üzerine LGS’de yüzde birlik dilime giren öğrencilerimizi ve aileleri ile bir araya geldik. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diliyorum. Velililerimize de tebrik ediyorum ve her zaman çocuklarının yanında onlara destek olacaklarından şüphem yoktur. Şuan proje okullarına yerleşen yaklaşık 700 öğrencimiz var. Eğitim noktasında bölgemizde güzel bir ivme yakaladık ve bu ivmeyi her zaman yanımızda olan Battalgazi Belediyemizin katkıları ve destekleriyle başardık. Özellikle şunun altını çizmek isterim ki; Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in bugüne kadar gençlerimizin eğitimlerine ve öğretimine büyük destekleri oldu. İlçemizde yeni bir Fen Lisesi açıldı. İnşallah Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi ile ilçemizdeki eğitim başarısı daha da yükselecektir. Ben sizleri tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz bizim en büyük hazinemizdir”
Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Güder, “Her zaman söylüyorum ve bir kez daha söylemek istiyorum; sizin gibi kıymetli öğrencilerimizle ve aileleriyle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Memleketimizi geleceğe taşıyan ve daha da ileriye taşıyacak olan sevgili gençlerimizi yakaladıkları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ailelerinize de böyle güzel evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimiz, hepinizin muhakkak ki belirli hedefleri var. Bu hedeflerinize ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyorsunuz. Rabbim zihin açıklığı versin. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçer. Sizlerde çok çalışacaksınız. Ülkemiz, memleketimiz, kendi geleceğiniz ve toplumsal kalkınmak için daha da çalışmanız gerekiyor. Ülkemiz ne kadar ileriye giderse bizlerde o kadar güzel koşullara kavuşmuş oluruz. Bunu sizler başaracaksınız ve güvenimiz tam. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve bu okullardan mezun olmak sizin için yeterli olmaması gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi ve birikim anlamında üzerine her geçen gün yeni şeyler koymamız lazım. Kendimizi iyi yetiştirirsek eğer bu ülke ayakta sağlam durabilir. Yaptığımız işin hakkını verelim. Yaptığı için hakkını verenler her zaman başarılı olmuştur, olacaktır da. Unutmayın! Başarının anahtarı bizlerin elinde. Şunu da belirtmek istiyorum; iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir öğretmen olabilirsiniz ama bu mesleği insanlığa yansıtamadığınız müddetçe amaç hasıl olmaz. Bizlerinde görevi sizlere yol göstermek. 2019 seçimlerinde milletimiz bize bu görevi tebliğ ettiği zaman ilk önceliğim her zaman sizler olduğunuz. Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar her daim gençlerimizin ve öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Gençlerimize daha nasıl katkımız olabilir her zaman bu çalışmanın içerisinde olduk. Bizler sizin için her daim çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Gençlerimiz bizim en büyük hazinemiz. Bizler sizler için varız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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