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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 Üniversite Malatya Tercih Fuarında buluşacak

İHA

12 Üniversite Malatya Tercih Fuarında buluşacak

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 12 üniversite, 3 Ağustos’ta Malatya’da düzenlenecek tercih ve tanıtım fuarında yer alacak.
Araştırma, eğitim, öğretim ve bilgi paylaşımı gibi birçok konuda üniversiteler arasında iş birliği yapılması, tecrübe ve kapasitelerin ortak kullanılması gibi amaçlarla 2021 yılında kurulan ve bu çerçevede faaliyetlerine devam eden AÜB, birlik üyesi üniversitelerin bulunduğu 10 ilde, 25 Temmuz 3 Ağustos 2022 tarihleri arasında “AÜB Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarları” düzenliyor. İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da düzenlenecek fuar ise 3 Ağustos’ta gerçekleşecek. Üniversite tercihleriyle ilgili adaylar 10.0018.00 saatleri arasında bilgi alabilecekler.
Malatya şehir merkezinde İnönü Caddesi Kapalı Çarşı Karşısında (Eski Soykan Parkı) düzenlenecek fuarda İnönü Üniversitesiyle birlikte Erzincan Binali Yıldırım, Sivas Bilim ve Teknoloji, Erciyes, Amasya, Yozgat Bozok, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halisdemir, Tokat Gaziosmanpaşa, Ardahan ve Kayseri üniversitelerinin tanıtım stantları yer alacak. Fuar çerçevesinde üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere üniversiteler ile bölüm ve programlar konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.
“Tercih yapacak öğrencilerimiz mutlaka fuarımızı ziyaret etmelidir”
AÜB tarafından Türkiye’nin 10 farklı şehrinde düzenlenen fuarın sonuncusunun İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleşeceğini ifade eden Rektör Kızılay, fuarda 12 üniversitenin stant açacağını belirtti. Kızılay, “Tercih sürecinde doğru üniversiteyi ve bölümü tercih etmek oldukça önemli. Bu nedenle ev sahipliğimizde düzenlenecek olan bu tanıtım fuarı gençlerimiz için iyi bir fırsat. Tercih yapacak aday öğrencilerimiz tercih yapmadan önce mutlaka bu fuarı ziyaret etmelidir” dedi.
Fuara katılacak birlik üyesi üniversitelere teşekkür eden Rektör Kızılay, üniversite tercihi yapacak öğrencilere ise başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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