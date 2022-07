Belediye personelinden örnek davranış

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Berat Eren bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Berat Eren, Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesindeki çalışmalar sırasında içerisinde 500 TL, 50 Euro, kredi ve kimlik kartları olan bir cüzdan buldu.

Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü Ekipleri, kimlik kartı üzerinde ulaştıkları Cemal Can Çelik’i Yeşilyurt Belediyesine davet ederek, cüzdanı teslim ettiler.

cüzdanı bulan Berat Eren’i örnek davranışından dolayı tebrik eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürü Emin Gölgeli, “ Belediye personellerimizden olan Berat Eren, Millet Bahçemizdeki çalışmaları sırasında yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etmek üzere bize getirdi. Bizlerde cüzdanın sahibini bulmak için hemen hareket geçtik, kimlik kartı üzerinden ulaştığımız cüzdanın sahibi Cemal Can Çelik’i Belediyemize davet ederek cüzdanı tutanakla teslim ettik. Personelimiz Berat Eren’i örnek davranışından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar adına kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Kaybettiği cüzdanının bulunmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Cemal Can Çelik ise, “Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Berat Eren başta olmak üzere cüzdanımın teslim edilmesi sürecinde desteklerini esirgemeyen Zabıta Hizmetleri Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Paramı bulup bana tutanakla teslim ettiler. Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.