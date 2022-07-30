Malatya’da toplu taşımada denetim

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. 399 aracın kontrol edildiği denetimlerde 27 araca işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

27 29 Temmuz tarihleri aralığında üç süreyle gerçekleştirilen denetimlerde kontrolü yapılan 399 araçtan 27’sine işlem yapılırken, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.