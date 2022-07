Başkan Gürkan ve Vali Şahin’den Yeni Malatyaspor’a hayırlı olsun ziyareti Gürkan: “Her Malatyalı takımımızı destekleyecek”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında göreve gelen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman’ı ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni Malatyaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette Vali Şahin ve Başkan Gürkan, Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kuruluyla bir araya geldi. Ziyarette futbolculara da başarılar dileyen Vali Şahin ve Başkan Gürkan, yönetim kurulunun zor bir görev üstlendiğini ve bu görevlerinde Malatya olarak bütün paydaşlarla birlikte yanlarında olduklarını ifade ettiler.



“ Kahramanlıklar şartların müsait olmadığı zamanda yapılır, destan yazılır”

Ziyarette açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Valimizle birlikte yeni yönetimimizi tebrik etmek ve ziyaret etmek için kulübümüzü ziyaret ediyoruz. Sayın Başkanın şahsında bütün yönetimi kutluyoruz, görevlerinde başarılar diliyoruz. Yönetimin aldığı görev ağır ve sorumluluğu yükümlülüğü çok zor bir görev. İnşallah bu görevi en güzel şekilde götürecekler. Valimizin de ifade ettiği gibi biz Malatya olarak yönetimimizin yanında olacağız. Doğru işlerin hep destekçisi olacağız. Bir yerde başarısızlık varsa orada farklı, toplumun tasvip etmediği işler vardır. Manevi iklim anlamında baktığınızda en kötü şartlarda dahi eğer orada iyi niyet, hasbilik varsa orada başarı kaçınılmazdır. Karşınızdaki rakip ne kadar güçlü olursa olsun başarı elde edilmemesi mümkün değildir. Ben yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın niyetinin hayır olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız geldiler ve zor şartlarda kulübü aldılar. Yönetimimiz birinci görev olarak mevcut takımımızın moral bozukluğunun giderilmesi, takımın motivasyonunun yükseltilmesi ve hazırlık olarak lige hazır bir takım olması gerekir diye düşünüyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız çok zor şartlarda takımımızı bırakmadı. Gitmedi, futbolcuların başında durdu. Burada en büyük pay hocamızındır. Çünkü bırakıp gidebilirdi. Gitmedi ve takımın başında durdu ben kendilerini tebrik ediyorum. Bu, özveridir, fedakârlıktır. İnşallah bu özveri ve fedakârlığın neticesine mazhar olunur. Futbolcuların motivasyonunu, psikolojik hazırlamasını üst seviyeye çıkardığınız

zaman ben inanıyorum ki o futbolcu dünya çapında bir oyuncu performansı gösterir. Ben hocamızın şahsında bunun yapılacağına da inanıyorum. Yeter ki niyet halisane olsun. Her Malatyalı da takımımızı destekleyecek. Bunun içinde ilk üç dört maçın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ne şartlarda olursa olsun başarı kaçınılmaz olmalıdır. Takımımız başarılı olacağına inanacak. Galibiyetler geldiği zaman takımın kendine öz güveni de gelişir. Takımımız şöyle bir hedefe içerisine girmemelidir; bu sene ligde kalalım, önümüzdeki sene toparlanalım, gelecek dönemde de süper lige çıkalım. Bu dönem takımımız süper lige çıkacak hedef konulmalı. Kahramanlıklar olmayan şartlarda yapılır, destan yazılır. Başka türlü destan yazılmaz. Ben takımımıza ve yeni yönetimimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Malatya her zaman iddialı, başarıların şehridir”

Vali Hulusi Şahin ise, “Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla aynı çizgide, aynı şeyleri düşünüyoruz beraber inanıyoruz ki yeni yönetimle beraber Malatya tekrar toparlanacak. Toparlanma sürecinde önce yapılandırmasını yapacak, sonra kulüp düze çıkacak ardından da tekrar ait olduğu yere süper lige dönecektir. Ben bunun potansiyelini ve gücünü Malatya’da görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Valiliğimiz, Malatya’nın tüm paydaşları takımımızla beraberdir. Ben inanıyorum ki iyi niyetiyle çalışan herkese Allah yardım eder. Dolayısıyla göreve gelen arkadaşlarımız iyi niyetiyle çalışıyorlar. Başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde takımı bir arada tuttu ayrılmadı, büyük bir vefa örneği gösterdi. Hocamızı tebrik ediyorum. Yönetimimiz de oluştu. Arkadaşlarımız artık kulübü sahipsiz bırakmayacaklar. Futbolcularımızda bilsinler ki bizler Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir. Arkasında koskoca bir Malatya camiası vardır. Malatya’da Yeni Malatyaspor’a yeter. Malatya’nın tüm markaları iddialıdır ve başarılıdır. Başarılı olmalıdır. Yeni Malatyaspor’da Malatya’nın çok kıymetli bir markasıdır. Bu markanın zayıflamasına biz müsaade edemeyiz. Malatya her zaman iddialı, başarıların şehridir. İnşallah bu futbolda da devam edecektir. Çok değerli bir belediye başkanımız var. Malatya’nın ağabeyi. Onun ağabeyliği içerisinde Malatya her konuda ilerleyecektir ben buna inanıyorum. Bizlerde elimizden geldiği kadar tüm Malatya’nın paydaşlarını bu yolda takımımıza destek olarak yönlendireceğiz” dedi.

Vali Şahin ve Başkan Gürkan’ın tesisleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Teknik Direktör Cihat Arslan, “Sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önceden ziyaretlerde bulundu. Bizlerden desteklerini esirgemedi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizlere maddi ve manevi desteklerde bulundu. Sayın Valimizin de Malatya’ya gelişi bizlere manevi bir destek oldu. Bugünde bunun gerçekleştiğini gördük” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, Başkan Gürkan ve Vali Şahin’e Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

