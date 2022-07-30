Kazalardan bıkan mahalleli yetkililerden yardım istedi

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde vatandaşlar yollarının dar olması nedeniyle sık sık yaşanan kazalara karşı yetkililerden sorunlarına çözüm istediler.

Geçtiğimiz günlerde Levent Hartut karayolunun yaşanan son kazanın ardından toplanan mahalle sakinleri yolun dar ve çift şerit olarak kullanılmasından dolayı büyük çaplı kazaların meydana geldiğini belirterek çözüm istediler.

Bölge sakinlerinin iddiasına göre, 1945 yılında yapılan stabilize yol Turgut Özal döneminde asfaltlanarak ulaşıma açıldı. Günümüze kadar da herhangi bir düzenleme çalışması yapılmadığını belirten mahalleli, yolun Darende Kayseri güzergahı üzerinde bulunan 17 mahalleyi birbirine bağladığını ve zaman zaman büyük çaplı birçok kazanın meydana geldiğini söyledi. Turizm dönemlerinde Akçadağ’da bulunan mağaralara giden tur otobüslerinin LeventHartut yolunu kullandıklarını belirten mahalle sakinleri, bir facia ve can kaybının olmaması için yolun genişletilerek düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Yol çalışmasıyla ilgili daha önce birçok kuruma müracaat ettiklerini ve cevap alamadıklarını belirten bölge sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

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