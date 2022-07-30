Malatya öykülerini yazıp ödül kazandılar

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen "Malatya Öyküleri Yarışması" sonuçları açıklandı. Yarışma sonunda 2 tane ikinci ve 2 de üçüncü ilan edildi.

"Malatya Öyküleri Yarışması" yarışmasına 52 öykü gönderildi. Yarışma sonunda, Mesiha İrehan'ın yazdığı 'Kızılcık Ağacı ve Bülbül' öyküsü birinci, Mücahit Yıldırım'ın "Molla Bekir" öyküsü ile Abdulvahap Bozdağ'ın "Kabuk" isimli öyküsü ikinci, Nazlı Kara'nın "Benim Adım Necla" ile Atite Güner Tümüklü'nün "Yedi Yalnız Adam" öyküsü üçüncü oldu.

Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye de bin TL ödül verilecek. Malatya Öyküleri Yarışması’nda seçici kurulda başta İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere toplam 22 kişi yer aldı.

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