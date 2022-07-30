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Malatya'da artan hava sıcaklığı yangınlara neden oluyor

DHA

Malatya'da artan hava sıcaklığı yangınlara neden oluyor


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, aşırı sıcaklar nedeniyle kent genelinde bugün 20 yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kentte hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde yangınlar çıktı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bahçelere sıçrayan yangında kullanılmayan 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu 20'e yakın bahçe ve örtü yangını da ekipler tarafından söndürüldü.
"SABAH 08.00 İTİBARİ İLE ŞU ANA KADAR; 20 YANGIN"
Malatya İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Bu da örtü yangınlarında ciddi bir artışa neden olmaktadır. Bugün çıkan rüzgarın etkisiyle de yangın sayılarında ciddi oranda artış yaşanmakta. Güneş ışınları, kuru otların tutuşmasını kolaylaştırmaktadır, ayrıca araç içerisinden atılan sönmemiş sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişe atıkları insan eliyle yangın çıkaran sebepler arasındadır. Bu konularda vatandaşlarımızın daha hassas davranmaları ve hızlı müdahalenin olabilmesi ve yangının büyümeden kontrol altına alınması için 112 acil çağrı merkezine bildirmeleri önem arz etmektedir. Küçük kıvılcımlar yılların emeğini, küle çevirmesine toplum olarak izin vermeyelim. Tabi yangınların yanı sıra trafik kazaları gibi diğer kurtarma olaylarına da devam etmekteyiz. Sabah 08.00 itibari ile şu ana kadar; 20 yangın, 3 Trafik Kazası ve 4 kurtarma olayı olmuştur. Bizler Malatya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat, 19 farklı noktada görev yapmaktayız. Bugün olağanüstü bir yoğunluk olduğundan ve yangınlar hemen hemen aynı saatte başladığından istirahat halinde olan çalışma arkadaşlarımızı da göreve çağırdık" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-07-30 17:50:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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