İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Malatya’da iş makinesi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Battalgazi Orduzu Şanlıkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. idaresindeki iş makinesi ile Ş.N. yönetimindeki 44 AL 256 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Ş.N. yaralandı. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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