İnönü Üniversitesi'nden öğrenci affı açıklaması

Üniversitede okurken ilişiği kesilen öğrenciler için getirilen af hakkından yararlanmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvuru yapabilecek.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından öğrenci affıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri, en geç 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler” denildi.

İnönü Üniversitesi açıklamasının son bölümünde, “5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri, en geç 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar ön lisans/lisans öğrencileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Kampüs dışındaki eğitim birimlerde öğrenci işleri ofisine, lisansüstü öğrencilerin ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvuru formu ve istenen belgeler ile şahsen, posta, veya kargo yoluyla başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde öğrenime başlayabileceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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