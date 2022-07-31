Akyıldız: “Tasarımlarda yapay zeka kullanılacak”

Günümüzün başarılı iç mimar ve tasarımcılarını kişiye özel mobilya tasarımları yapan Duduu Studio çatısı altında buluşturan iç mimar Hasan Burak Akyıldız, “Mimarlık mesleği yakın gelecekte teknolojiden daha fazla güç alacak. Tasarımlarda yapay zeka faktörü de hayatımıza girecek” dedi.

İmza attığı tasarımlarla adını yurt dışında da duyuran, başarılı iç mimar ve tasarımcıları aynı çatı altında toplayan Duduu Studio'nun kurucusu iç mimar Hasan Burak Akyıldız, mimarlık mesleğinin teknolojik gelişmelerle yaşadığı dönüşümü yorumladı. Teknolojinin sunduğu imkanların tasarımcıları pozitif yönde beslediğini belirten Akyıldız, “Günümüzde tasarım anlayışı çok hızlı değişiyor. Biz de bu hızlı değişimi yakalama noktasında teknolojinin imkanlarından faydalanıyoruz. Çizim yaptığımız programlardan tasarım uygulamalarına birçok alternatif mevcut. Bunlar hızlı ve etkili çözümler üretilmesine yardımcı oluyor” dedi.



“Müşterilerin bilgilerini yapay zeka işleyecek”

Yakın gelecekte beğenileri analiz ederek daha kaliteli kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlayan yapay zeka uygulamalarının da hayatımıza gireceğini vurgulayan başarılı mimar Akyıldız, “Bizim tasarım öncesi yaptığımız bilgi toplama sürecine artık yapay zekâlar da katkı sunacak. Kişiliğinize, günlük rutinlerinize ve hayata bakışınıza dair bilgiler bilgisayar tarafından işlenecek. Bu veriler ışığında mimarların yapacağı dokunuşlarla en mükemmel sonuç ve deneyim ortaya çıkacak” ifadelerine yer verdi.



“Ruhu yoksa, özel tasarımın anlamı olmaz”

Hasan Burak Akyıldız, teknolojiden ve yapay zekadan mutlaka faydalanılması gerektiğini, ancak tasarım söz konusu olduğunda tek başına uygulamaların yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi. Tasarım noktasında insan unsurunun ve duyguların önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğinin altını çizen Akyıldız, “Tasarımlarda mekanın temas noktalarının kullanıcının deneyimini geliştirmek amacıyla planlanması ve düzenlenmesinde teknolojiden, yazılımlardan faydalanılabilir. Ancak görsel ve duygusal bir bütünlük sağlanması, asıl can alıcı kısım. Bu noktada da alanında uzman mimarlar ve tasarımcılar olmazsa olmaz. Bir yaşam alanı, ofis ya da kliniğin ruhu yoksa doğru renkler, uygun mobilyalar ve özel tasarımlar bir anlam taşımaz. Teknoloji tasarımlara ruh katamaz” diye konuştu.

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