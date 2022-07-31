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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir Türkü Şöleni ilgi gördü

İHA

Doğanşehir Türkü Şöleni ilgi gördü

Malatya'nın Doğanşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Doğanşehir Türkü Şöleni" coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.
Doğanşehir Vahap Küçük Meydanında düzenlenen Doğanşehir Türkü Şöleni'nde yerel ve ulusal sanatçılar sahne aldı. Malatya Halk Oyunları ekibi, Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen sanatçılar izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Düzenlenen “Doğanşehir Türkü Şöleni” programına çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe belediye başkanı ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt programda yaptığı konuşmada, “Bu başarılı organizasyonun yapılma kararı anlık oldu. Almanya'da yaşayan sanatçımız Fehmi Günaydın'ın ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat'ın bu programın yapılmasında büyük emeği oldu. Günaydın bana ''Almanya'dan Malatya'ya Doğanşehir'e geliyorum. Gelmişken bir Türk Halk Müziği konseri düzenleyelim'' dedi. Ardından Hamit Özpolat ise Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'un Kazak ve Kırgız ekipleri burada. Başkanımın oluruyla ekibimizi sizin oraya gönderelim'' demesiyle süreç bu şekilde başladı ve 2 gün içinde bu organizasyonu yaptık” dedi.
Başkan Zelyurt, “Başta bu organizasyonda emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY'a ile Kazakistan ve Kırgızistan'dan gelen sanatçılarımıza, Gökhan Menekşe Malatya Halk Oyunları ekibine ve bu organizasyonda büyük emeği olan Doğanşehir Belediyesi personeline çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Programda yerel ve ulusal sanatçıların seslendirdiği Polat ve Malatya Türküleri izleyenlerin beğenisini sunuldu. Ayrıca Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Kırgızistan'dan gelen sanatçılar ve halk oyunları ekipleri Kırgız kültürünü yansıtan bir sahne şovu gerçekleştirdi. Kazakistanlı sanatçıların seslendirdiği Türk Dünyası Türküleri büyük beğeni topladı. Kazak sanatçının seslendirdiği Dombra eseri ayakta alkışlanarak, sanatçılara ikinci kez seslendirildi.
Doğanşehirli Ozan Hanifi Ünver'in söylediği türküleri yoğun ilgi gördü. Uzun yıllar gurbette yaşayan Doğanşehirli Türk Halk Müziği Sanatçısı Fehmi Günaydın, Polat ve Doğanşehir yöresine ait türküler seslendirdi. Gecenin finalinde yine TRT Sanatçısı Ebru Yaman seslendirdiği Türkülerle izleyenlerin beğenisini kazandı.
Programda Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından emeği geçenlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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