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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, Bostanbaşı'ndaki değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

İHA

Çınar, Bostanbaşı'ndaki değişim ve dönüşüm yatırımlarını inceledi

Bostanbaşı Mahallesi’nde gerçekleşen yol yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahallelerimizin prestijini ve yaşam seviyesini artıran yatırımlara aralıksız devam ediyoruz” dedi.
Bostanbaşı’nın muhtelif bölgelerindeki kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Çınar, Yeşilyurt’un 81 mahallesinin top yekun bir gelişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti. Çınar, son yıllarda konutların ve ticari işletmelerin çoğaldığı Bostanbaşı mahallesinin ihtiyaç duyduğu yatırımların teker teker hayata geçtiğini söyledi.
Bostanbaşı’nda alt yapısı tamamlanan Mendollar Sokakta ki yolun tam kaplamalı sıcak asfalt serimi ile yeniden trafiğe açıldığını vurgulayan Çınar, “ Yeşilyurt’umuzu güzelleştirmeye, geliştirmeye ve yollarının konforunu artırmaya büyük bir kararlılık ve gayretle devam ediyoruz. Bostanbaşı mahallemizde aşırı kullanım ve yağışlardan dolayı bozulan ve yıpranan Mendollar sokağımızdaki yolumuzu baştan aşağıya yenileyerek araç ve yaya trafiğini sağlıklı ve güvenilir hale getiriyoruz. Doğalgaz, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmaları tamamlanan yolumuzun yanı sıra kaldırımlarımızın temel alt yapı malzeme dökümlerini tamamlayan ekiplerimiz, tam kaplamalı sıcak asfalt serimi, çevre düzenleme ve aydınlatma çalışmalarıyla birlikte burayı daha nezih ve modern bir görüntüye kavuşturmuş oldular. Bölgemizin gelişimi ve değişimine yakışan bir yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Kilitli parke taşı döşemeleriyle cadde ve sokakların genel görüntüsünü modern bir hüviyete ulaştırdıklarına dikkat çeken Çınar, “Bir yandan yeni yollar açıp mevcut yolları düzenleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz diğer taraftan kaldırım yenileme ve aydınlatma gibi hizmetlerle sokaklarımızın daha konforlu bir hale gelmesini sağlıyorlar. Yeni konutlar ve işyerleriyle birlikte Malatya’nın en prestijli bölgelerinden olan Bostanbaşı’nda planlamaya aldığımız kaldırım yenileme hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Hızla gelişen ve çok fazla tercih edilen bu güzel bölgemizin ihtiyaçlarını belirli bir program halinde gideriyoruz. Yeni yerleşim alanları ve açılan yeni işyerlerinin yanı sıra Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim döneminde buradaki okullara gidecek olan öğrencilerimiz için sağlıklı yollar ve kaldırımlar inşa ediyoruz. Kilitli parke taşı döşemeleri, aydınlatmalar ve konforlu yollarımızla birlikte Yeşilyurt’umuzdaki yaşam kalitesini her geçen gün artırmaktayız” diye konuştu.

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