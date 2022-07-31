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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder’den Başhekim Karaaslan'a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Güder’den Başhekim Karaaslan'a hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne Başhekim olarak atanan Doç. Dr. Erol Karaaslan’ı makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Erol Karaaslan’a "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapımı tamamlanarak Battalgazi’de hizmet vermeye başlayan 300 yataklı Devlet Hastanesi’ni de gezen Başkan Güder, yapılan sağlık yatırımlarıyla Malatya’da hizmet kalitesinin her geçen gün daha da yükseldiğine dikkat çekti.

“Alt yapısı güçlü bir hastaneyiz”
Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Erol Karaaslan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, güzel düşüncelerinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Çok mutlu olduğum bir ziyareti yaşıyorum. Yeni yapılan hastanemizin ilçemize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın bizlere desteği büyük ve devamını bekliyoruz. Alt yapısı çok güçlü, konfor düzeyi çok yüksek, tüm branşlarda kaliteli hizmetin verileceği hastanemiz, malumunuz olduğu üzere 300 yataklı bir hastane. Şuanda acil servisimiz hizmete girdi ve günlük bin hasta sayısına ulaştık. Poliklinik servimiz de hizmette ve yaklaşık bin hastamızı muayene ediyoruz. Diğer bölümlerimizde yakın zamanda hizmet etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, tutmaya devam ediyoruz”
Battalgazi’de “Hastane yapılmayacak” diye yaygara çıkaran muhalifleri, yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanesine davet eden Başkan Güder, “Bölgemizde yapımını yakından takip ettiğimiz devlet hastanemizi ziyaret ettik, Başhekimimize hayırlı olsun temennilerimizi ilettik. Hocamızın ilçemizdeki hastaneye atanması bizleri oldukça mutlu etti. İlçemizde başarılı hizmet edeceğinden şüphem yoktur. 2019 yılındaki seçim öncesi burası ile alakalı çok asılsız dedikodular ortaya atıldı. ‘Hastane yapılmayacak’, ‘Göstermelik temel attılar’ gibi yaygara kopardılar. Buyursun hastanemize gelsinler, vatandaşlarımıza hizmeti de sorsunlar. Biz o gün şunu ifade etmiştik; Cumhurbaşkanımız ve bizlerde onun ekibi olarak vatandaşlarımıza hangi sözü verip de tutmadık. Sağ olsun vatandaşlarımız bizim sözümüze itibar ettiler ve ilçemize çok güzel bir hastane kazandırıldı. Gönül hasta sayısının az olmasını ister ama Allah hastalık vermesin, doktorsuz etmesin. Doktorlarımıza gösterdikleri fedakar çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyoruz. Türkiye, sağlık alanında dünya çapında bir çekim merkezi hâline dönüştü. Bugün çok sayıda ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceliyor, kendilerine uyarlamaya çalışıyor. Sağlık alanında dünyaya örnek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Sağlık alanında Malatya’mıza da önemli bir yatırımlar yapıldı, hizmet kalitesi üst noktalara çıktı. Başhekimimize yeni görevinde başarı diliyoruz. Misafirperverliğinden ötürü de şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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