AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kadim ilçeyi geleceğe taşıyacak projelerinden bir tanesi olan ‘Kırkgöz Sahil Parkı Proje’ alanında incelemelerde bulundu. Projeleri ile her kesimden büyük takdir topladığı belirtilen Başkan Güder’e bir tebrik de Milletvekili Çakır’dan geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediyecilik tecrübesi ile dikkat çeken AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sezai Ertem, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte Karakaya Baraj Gölü’nün sahip olduğu eşsiz turizm değerini ortaya koymasının yanı sıra yenilikçi ve doğa dostu anlayışı ile hayata geçirilen ‘Kırkgöz Sahil Parkı Proje’ alanında incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı.



İlçenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve aynı zamanda tanıtımına katkı sağlayacak olan dev projenin Malatya’ya büyük kazanımlar sağlayacağına da dikkat çeken Milletvekili Çakır, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim ilçede hayata geçirilen vizyonel projeler için Başkan Güder’i tebrik etti. 75 bin metrekarelik alan üzerinde 30 milyon lira bütçe ile inşa edilen Kırkgöz Sahil Parkı Projesine ise ayrı bir parantez açan Milletvekili Çakır, Malatya’nın baraj kıyılarından yeteri kadar yararlanamadığını ve Malatya için çok büyük bir adım atıldığını vurguladı.



“Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Güzel bir projenin daha Battalgazi’de hayata geçirildiğini aktaran AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Malatya’ya nefes aldıracak Kırkgöz Sahil Parkı Projesi alanındayız. Allah’a hamd olsun Malatyalıları baraj ile buluşturan ilk proje Battalgazi’de hayata geçiriliyor. Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımız ile birlikte projeyi yerinde inceliyoruz. Bu güzel projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“İlçemizin kaderi her geçen gün değişiyor”

İlçenin kaderini değiştiren çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bugün eskimeyen Belediye Başkanımız şuan ise Milletvekilimiz Ahmet Çakır ile ilçemizdeki yatırımları inceliyoruz. Şuanda da yıllardır özlenen Malatya’mızı baraj ile buluşturduğumuz proje alanında inceleme yapıyoruz. İnsanlarımızın barajla buluşması noktasında özlemi vardı ve bizlerde Battalgazi Belediyesi olarak bu özleme son veriyoruz. 2022 yılının başında buradaki çalışmalarımızın startını verdik. Battalgazi Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek 75 bin metrekarelik alanda çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımıza mesai mefhumu gözetmeden devam ediyoruz. Malatya’mız ve Battalgazi’miz için çok önemli bir proje. İlçemizin kaderini değiştirecek çalışmalara imza atıyoruz. Battalgazimiz gelişimi için taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyduk. Biz bu yola hizmet aşkıyla çıktık, hizmetlerimizle dolu dizgin olarak ilerliyoruz. Kırkgöz Sahil Parkı projesi ile buradaki çalışmalar sınırlı kalmıyor. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahil şerit yolumuzu açıyoruz. 7 kilometrelik kısmı tamamlandı. İnsanlarımız artık il dışına gitmeyecek, buraya gelecekler. Bizim Battalgazi’ye hizmet ve yatırım sözümüz var. Bu sözü yerine getirmek adına ekibimiz ile birlikte gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Malatya için çok büyük bir adım atıldı”

Vizyon projeleri hayata geçirdiği bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Bugün Battalgazi Belediye Başkanımızın ilçedeki çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Gerçekten sahada çok önemli çalışmalar yapılıyor. Malumunuz olduğu üzere Malatya’mızda bir barajımız var. Malatya’mız hiçbir zaman barajla buluşmayı istediğimiz düzeyde yapamadı. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, yoğun gayretleri ve çabalarıyla buna öncülük yaparak, Malatyalıları baraj ile buluşturuyor. Bu Malatya için çok büyük bir adım. Barajın eşsiz güzelliği ile birlikte insanların buraya gelerek gezebileceği, piknik yapabileceği, dinlenebileceği, seyir alanları ve teraslarının doğa harikası bir projenin yapımı aralıksız devam ediyor. Başkanımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Takdire şayan projeleri ile Battalgazi’nin çehresini değiştiriyor. Battalgazi’miz her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor. Bununda sebebi başkanımızın bölgeyi ve sorunları çok iyi biliyor olmasından geliyor. Battalgazi’yi geleceğe hazırlama noktasında ciddi yatırımları ve projeleri hayata geçiren Osman Güder başkanımızın emeklerine sağlık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.