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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konak’ta biçki-dikiş kursuna ilgi

İHA

Konak’ta biçki-dikiş kursuna ilgi

Yeşilyurt Belediyesi Konak Kültür ve Sanat Merkezinde açılan biçkidikiş kursuna katılan ev hanımları bir yandan geleneksel el sanatlarının yaşatılması noktasında sorumluluk üstlenirken, diğer taraftan el emeği göz nuru eserlerinin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlar çerçevesinde hizmete sunduğu Konak Kültür ve Sanat Merkezinde açılan meslek edindirme ve kişisel gelişim kurslarına katılan bayanların çalışmaları göz dolduruyor. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlere katılan farklı yaş aralığından kadınlar, aldıkları eğitim ile yeni beceriler kazanıp, gizli yeteneklerini keşfediyorlar.
Ev kadınlarının boş zamanlarını değerlendirmeleri, üretken olmaları ve kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunmalarını amaçlayan kurslar sayesinde geleneksel el sanatları da yaşatılmış oluyor. Bu kurslardan biri olan ve son zamanlarda en çok ilgi gören el sanatları arasında yer alan biçki, dikiş ve nakış ise yetenekli kadınların ellerinde hayat buluyor.
Aile sıcaklığında ki bir ortamda çok güzel eğitimler aldıklarını ifade eden kursiyerler, eğitimler sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirdiklerini söylediler.
Biçki, dikiş ve nakış kursunda yeni bilgiler öğrenip yeteneklerini geliştirdiğini ifade eden kursiyer Fatma İşler, “ Eğitimlerimiz çok güzel gidiyor, burada kız ve erkek çocukları için giysiler dikiyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz, aile bütçesine katkı sunuyoruz. Bir şeyler yapmak, yeni şeyler üretmek çok güzel, burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.
Kursun çok verimli geçtiğini söyleyen Usta Öğretici Lütfiye Albayrak ise, “ Bizlere böylesine güzel imkanlar sunan Yeşilyurt Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz. Terzilik yapıyorum, uzun yıllardır edindiğim tecrübelerimi kursiyerlerimizle paylaşıyorum. Ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamaları için bütün bildiklerimi onlara aktarıyorum. Beş çocuğum var, onları el kazancımla okutuyorum, kendi çabalarımla belgemi aldım, burada usta öğreticilik yapıyorum. Kursiyerlerimiz kendileri üretiyorlar, elbiselerin tamiratını yapıyorlar. Kursiyerlerimiz ayrıca dışarıdan sipariş olursa dikip satma imkânları da oldu, bu şekilde hepimiz ev bütçemize daha fazla katkı yapıyoruz. Belediye Başkanımız burada ürettiğimiz ürünlerin Semt Pazarlarında satılması için bize yer tahsisi yaptı, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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