Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti: 3 yaralı

Malatya’da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Topsöğüt istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 44 LE 558 Fiat marka araç patlayan lastiği nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip S.İ. yönetimindeki 44 ACC 271 Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte N.Z. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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