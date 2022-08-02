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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Şampiyonasında Malatya’ya madalya kazandırdılar

İHA

Türkiye Şampiyonasında Malatya’ya madalya kazandırdılar

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Şampiyonasında Malatya, güreş il karması takım halinde grekoromen stilinde Türkiye dördüncüsü oldu. Malatyalı sporcular, Türkiye Şampiyonasında bir gümüş ve iki bronz madalya alarak göz doldurdu.
Çorum’da 3 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Türkiye Şampiyonasına Malatya’dan 12 sporcu iştirak etti. Malatya’dan şampiyonaya giden sporculardan 44 Kilogramda grekoromen stilinde Yavuz Selim Akgün Türkiye ikincisi, 52 Kilogramda grekoromen stilinde Yılmaz Halil Sarımsak Türkiye üçüncüsü, 57 Kilogramda grekoromen stilinde Hüseyin Emir Özen Türkiye üçüncüsü, 75 Kilogramda grekoromen stilinde Akif Efe Eren Türkiye beşincisi, 48 Kilogramda serbest stilde Yusuf Karaca Türkiye beşincisi oldu.
Güreşçi sporcuların başarısıyla ilgili açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, başarılı sporcuları kutlayarak, “Takım sıralamasında Malatya güreş il karması takım halinde grekoromen stilinde Türkiye dördüncü olarak bizleri gururlandırdılar. Alınan bu başarıdan dolayı başta sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim’’ dedi.

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