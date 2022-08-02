Gürkan Ankara’da hizmet ve yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yapılan ve yapımı devam eden hizmet ve yatırımların hızlı bir şekilde nihayetlenebilmesi için Ankara’da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ankara ziyareti çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek Malatya’da yapılan hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Gürkan Ankara programı sırasında ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti. Malatya için elzem projelerden olan ve Malatya trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Kuzey Çevre Yolundaki çalışmalar, Mevcut Çevre Yolu ile altyapı yatırım ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

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