Geçtiğimiz ay gerçekleşen seçimli genel kurul ile birlikte başkanlığa seçilen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensupları ile bir araya gelerek kulüpteki son gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Hacı Ahmet Yaman, “İşimizin kolay olmadığını biliyoruz” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Yaman, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bilerek göreve geldiklerini ifade ederek, “Kulübün içerisinde bulunduğu durumun iç açıcı olmadığını biliyorduk. Bizim kimseyle bir kavgamız yok, çözüm odaklı hareket edeceğiz. Malatya için Malatyaspor için ben de bir taş koymak istiyorum diyen tüm paydaşlarla birlikte çıktık bu yola. Tek yürek ve canı gönülden ben de varım diyen herkese kapımız açık. Kulübümüzün dünya çapında saygın, istikrarlı ve altyapısı güçlü bir kulüp haline gelmesi adına belirlediğimiz hedefe şeffaf bir yönetim anlayışını ile ilerlemek istiyoruz. Bütün paydaşlarımızla uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. İşimizin kolay olmadığının bilincindeyiz, göreve geldiğimiz günden bu yana yönetim, taraftarlarımız ve oyuncularımızda bir heyecan oluştuğunu görmek bana umut veriyor” dedi.

Yeni Malatyaspor’da yeni bir sayfa açmanın gerekli olduğunu da kaydeden Başkan Yaman, “Birlik ve sorumluluk alma zamanı. Bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iş dünyasına ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve desteklerinin devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



"Malatya'mıza ve taraftarlarımıza güveniyoruz"

Yeni Malatyaspor’un şu anda borcunun 320 milyon TL olduğunu da belirten Başkan Yaman, “Yeni Malatyaspor Kulübümüzde henüz hesaba girmemiş borçlar da var. Emin olmamakla beraber 400 milyon TL gibi öngörümüz var, şu anda çalışmaları devam ediyor. Borçla ilgili süreci takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Önceliklerinin takımı yeniden ayağa kaldırmak ve lige hazırlamak olduğunu da ifade eden Yaman, “Tüm amacımız ve gayretlerimizi buna harcıyoruz. Takımımız antrenmanlara çıkıyor, yönetim olarak yolun sonuna kadar gideceğiz. Malatya'mıza ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Güzel işler olacağına ben kulüp başkanı olarak eminim. Teknik direktörümüz Cihat Arslan’a da teşekkür ediyorum. Hocamız ile sözleşme imzaladık yola devam edeceğiz” diye konuştu.

Kulüp 2. Başkanı Erdal Gündüz da Yeni Malatyaspor’daki son gelişmeleri basın mensupları ile paylaştı. Toplantı, yeni yönetim kurulu üyelerinin kendilerini tanıtması ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.