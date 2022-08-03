,Nikah dairesi,Yeşilyurt Belediyesi semt pazarına taşındı Çınar: “Kadın ve aile hizmetleri müdürlüğümüz ile nikah dairemiz yeni yerinde hizmet veriyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni nikah dairesi hakkında bilgi vererek, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Nikâh Dairemizi, Çilesiz ve Tecde Mahallelerimizin birleşme noktasında hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Belediye Semt Pazarı1’e taşıdık” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Nikah Dairesinin modern ve nezih bir alanda vatandaşlara hizmet vereceğini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile evlendirme işlemlerinin yapıldığı Nikah Dairemizi Yeşilyurt Belediye Semt Pazarı1’in üst katındaki alana taşıdık. Vatandaşlarımıza artık daha nezih, daha modern ve daha güzel bir alanda hizmet vereceğiz. Burada aynı anda üç ayrı nikâh işleminin yapılacağı 30, 100 ve 150 kişi kapasiteye sahip kaliteli salonlar oluşturduk. Genç çiftlerimiz ve aile mensupları nikâh sırası beklemeden işlemlerini artık konforlu bir ortamda rahat ve hızlı bir şekilde yaptırabilecektir. Burada ayrıca evlenecek çiftlerimize danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek bölümlerin yanı sıra çocuklarımız için özel oyun odaları oluşturduk. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılabileceği mekânlarda oluşturup, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Tasarımları, mimari yapıları ve imalatlarıyla oldukça nezih alanlara sahip salonlarımızı ayrıca panel, konferans, nişan ve sünnet gibi özel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak şekilde dizayn ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yeşilyurt’taki yaşam kalitesini artıran yeniliklerimize bir yenisini daha eklemiş olduk, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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