Cihat Arslan: Amacımız Yeni Malatyaspor'u sağlam bir kulüp haline getirmek



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Öncelik ayaklarımızın yere sağlam bastığı, yönetimle beraber Yeni Malatyaspor'u sağlam temeller üzerine kurduğumuz sağlam bir kulüp haline getirmek. Sağlam bir camia haline getirebilmek. Bunu da başarmak adına önemli yol kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, Nuretttin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun başlamasına kısa süre kala hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini kaydeden Arslan, "Zorlu süreçlerden geçtik. Ağlayacak, sızlayacak durumumuz yok. Camia olarak hem basın olarak hem teknik heyet ve personel olarak hep dik durmaya çalıştık. Bazen zor şartlar insanı daha iyi motive edebiliyor. Bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Sıcaklara rağmen çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kiralıktan dönen oyuncularımız ve genç oyuncularımız, elimizde geçen yıldan kalan 4-5 oyuncuyla beraber çok fedakarca çalıştılar. Oyuncularıma ve bu kocaman yükü taşıyan personelimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"HEDEFLER PUANLARLA BERABER TESPİT EDİLİR"

Göreve başlayan yeni yönetimin ilk günden itibaren zorlu şartlarda taşın altına elini koyduğunu aktaran Cihat Arslan, "Bu futbol takımı içinde çok değerli bir şeydi. Sonrasında dışarda olan ve mukavele yapabileceğimiz oyuncularla görüşmeler başladı. Ama en değerlisi içerde oynayan oyuncular, daha önce değer görmemiş oyuncular muhatap alındı. Onlara değer verildi. Onlarla transfer görüşüldü. Onlarla tekrar iyileştirmeler görüşüldü. Yapmak zorunda değillerdi. Ama burada o nedenle güzel ortam oluştu. İç transferde 2-3 kişide daha hallolması gereken şeyler var. Onlarında hallolması halinde Allah izin verirse haftaya Bodrumspor ile lige başlayacağız. Tabi ki rakibin küçüğü de büyüğü de yoktur. Biz kiminle çıkarsak çıkalım sahaya kazanmak için çıkacağız. O yönden de tereddüdümüz yok. Ligde hedefiniz ne derseniz, 'Hedefler puanlarla beraber tespit edilir' diyorum. Biz her maçı kazanmak için çıkarız. Puan tablosu bizi nereye götürür bilmiyorum. Öncelik ayaklarımızın yere sağlam bastığı, yönetimle beraber Yeni Malatyaspor'u sağlam temeller üzerine kurduğumuz sağlam bir kulüp haline getirmek. Sağlam bir camia haline getirebilmek. Bunu da başarmak adına önemli yol kaydettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"MALATYALILAR BİLSİN Kİ CİHAT HOCA GİTMEDİ"

İç sahada oynayacakları karşılaşmalarda taraftarlardan isteyen Arslan sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Taraftarımızın şüphesi olmasın. Yeteneğimiz bazı noktalarda kısıtlı olabilir. Ama futbolcularımızın yüreğiyle, fiziksel olarak takıma katacaklarının ben kefiliyim. Sonuna kadar mücadele edecek bir takımımız var. Taraftarımızı, camiamızı ve şehrimizi sahiplenip onlar adına sahada olabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Tabi ki destek bekliyoruz. Destek bizim adımıza değil bütün camiamız adına destek istiyoruz. Hem bilet hem kombine olarak bir selam ve tebessüm olarak destek istiyoruz. Bu çocuklara güveniyoruz. Şu an ki yaş ortalamamız 19.9 bu belki de Türkiye'de bir ilk. Geçen yılki yaş ortalamasını da öyle oynamıştık. Yönetim kurulu bize güzel bir haber verdi. Donsah'ı tekrar aramıza kattılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Malatyalılar bilsin ki Cihat hoca gitmedi. Onlar için savaşıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cihat Arslan'ın konuşması

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2022-08-05 18:32:48



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