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Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı

DHA

Malatya'da 4 otomobilli zincirleme kaza: 9 yaralı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Buğra A. yönetimindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, Bilal B. idaresindeki 44 BR0 66 plakalı otomobil, Ali B. yönetimindeki 34DR 7322 plakalı otomobil ve Ünal S. idaresindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali B., Buğra A., Ayfer B., Münevver B., İbrahim Efe B., Ahsen Betül B., Yunus Emre Y., Eylem B., ve Barış B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçlardan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-08-07 12:37:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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