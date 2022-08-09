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Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi

DHA

Şehit Uzman Çavuş Halil Koç, Malatya'da toprağa verildi


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç (36), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'dan hava yoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Halil Koç için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, şehidin annesi Gülsen Koç, eşi Yasemin, çocukları Agah (4), Zeynep Koç (8) ile kardeşlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene silah arkadaşları Şehit Uzman Çavuş Halil Koç'un askeri üniformasını tabutuna serdi. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına taşındı. Törende, 'şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Şehidin annesi Gülsen Koç, şehit oğlunun naaşını taşıyan top arabasının arkasından yürürken, "Oğlum çok iyiydi. Yavrum, evlatların bana emanet. Annem, ben sana kurban olurum" diye gözyaşı döktü.
2011 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olan Şehit Halil Koç'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-08-09 18:24:38

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