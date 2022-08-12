İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.'yi bıçaklayıp, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-08-12 10:30:12
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