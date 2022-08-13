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Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı

DHA

Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler, Mersin'den gelen otobüste yaptıkları aramada bir yolcunun çantasında 12 paket halinde 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-08-13 11:26:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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