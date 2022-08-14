Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı

DHA

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk, 11 yaralı


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) MALATYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Güzyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yahya K. yönetimindeki 38 AEV 874 plakalı otomobil ile Mehmet Sait K. yönetimindeki 02 DZ 509 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Yahya K. (41) ve Mehmet Sait K. (50) ile otomobillerde bulunan Gülizar K. (8), Muhammed Yusuf K. (6), Hümeyra Nur K. (4), Berdiye K. (44), Hatice K. (43), Özgenur K. (23), Mısra Nur K. (21), Yazel K. (11) ve Elif Ecrin K. (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-08-14 13:02:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi ...
Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 660 gram eroin ele ...
Kaçakçıların elinden kurtarılan yavru maymunlara "Nene" annelik yapıyor
YEREL HABERLER Kaçakçıların elinden kurtarılan yavru maymunlara ...
Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu ...
Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan ...
Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da aranan FETÖ üyesi yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da aranan FETÖ üyesi yakalandı
İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada
Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.