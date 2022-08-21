Yeni Malatyaspor - Adanaspor: 1-1



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Şener

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Taha, Burak Kavlak, Yiğit, Cengizhan (Dk.90 Mert), Donsah, Nshimirimana (Dk.70 Yakup), Ogün, Rahman Buğra, Doğukan (Dk.85 Atakan), Malle

ADANASPOR: Hüseyin Emre, Evren, Hüseyin, Youssef, Hakkı (Dk.90 Mehmet Sefa), Burak Çamoğlu (Dk.71 Özcan), Burak Çoban (Dk.71 Ferhat), Lamin, Sacko, Tetteh (Dk.75 Ahmethan)

GOLLER: Dk.55 Doğukan (Yeni Malatyaspor) Dk.32 Tetteh (Adanaspor)

SARI KART: Malle (Yeni Malatyaspor) Hacko, Mehmet Sefa, Youssef (Adanaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Adanaspor ile 1-1 beraber kaldı.

3'üncü dakikada Taha'nın ceza sahası içerisine doğru açtığı ortaya yükselen Cengizhan kafa vuruşunu yaptı ancak kalecinin kurtardığı top Ogün'ün önünde kaldı. Onun vuruşunda top kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

6'ncı dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Evren'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanında auta çıktı.

13'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazdan Tetteh, içeriye yerden sert çevirdi, savunmada Rahman Buğra son anda topu kornere gönderdi.

32'nci dakikada Hüseyin ceza sahası sol çaprazdan topu ceza sahası yay çizgisine doğru gönderdi, Burak Can'ın şutunda ceza sahası sağ çaprazda duran Tetteh kafa ile dokundu ve top filelerle buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Hüseyin, sol kanatta taç çizgisine yakın bölgeden ortaladı, ceza sahası içerisinde bomboş kalan Lamin uygun pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

41'inci dakikada Rahman Buğra, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra orta sahadan çektiği şutunda top üst direğe çarparak oyun alanının dışına gitti.

50'nci dakikada sol çaprazda ceza sahasının uzağında kazanılan serbest vuruşta Rahman Buğra sert vurdu, kaleci topu tokatladı. Dönen topu Doğukan tamamlamak istedi, top az farkla yandan dışarıya gitti.

53'üncü dakikada Cengizhan, sol çaprazda ceza sahasının hemen önünden ön direğe doğru yerden sert gönderdi, direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti.

55'inci dakikada Nshimirimana ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Doğukan, aşırtma bir vuruşla kaleciyi geçti ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

59'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda uzak direğin dibinde Doğukan kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

61'inci dakikada Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Lamin'in önünde kaldı. Lamin'in bekletmeden çektiği sert şutta kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.

80'inci dakikada sol kanttan Rahman'ın kullandığı köşe vuruşunda Yakup, uzak direğin gibinde kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

86'ncı dakikada Youssef'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ahmethan, rakibinden kurtularak uygun pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-08-21 21:24:51



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