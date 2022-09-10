Malatya'da kayısı deposunda yangın 

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bir kayısı deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kayısı deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-10 16:32:57



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