Vincin kırılan bomu, işçilerin üzerine düştü: 3 ölü, 1 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Malatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomunun işçilerin üzerinde düşmesi sonucu yaralananlardan Mehmet Yel de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralı Musa A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay sonrası inceleme başlatan polis, 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-10 18:38:51



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