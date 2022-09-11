Malatya'da 3 kişinin öldüğü vinç kazasında şüpheliler adliyede (2)

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VİNÇ OPERATÖRÜ TUTUKLANDI

Malatya'da, bir konut inşaatında kule vincin kırılan bomu, çalışanların üzerinde düşmesi sonucu 3 işçinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen vinç operatörü Muhammed B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı,

2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-11 15:52:39



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