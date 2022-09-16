Yeni Malatyaspor - Altay: 0-0



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Yiğit, Awuku, Barış, Taha, Ogün, Donsah, Cengizhan (Dk. 75 Jospin), Yakup (Dk. 63 Burak), Malle, Doğukan (Dk. 90 Mert)

ALTAY: Ozan Mohammad, Yusuf (Dk. 72 Salih), Eric, Eren (Dk. 85 Erdem), Tolga (Dk. 90+3 Enes), Efe, İbrahim, Ceyhun, Zeki, Paixao

SARI KART: Yakup (Yeni Malatyaspor) Ozan (Altay)

Spor Toto 1'inci Lig'in 6'nci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Altay ile 0-0 beraberE kaldı.

16'ncı dakikada sağ taç çizgisi üzerinde topu alan Malle, iki rakibini geçip ceza alanına girmeden penaltı noktasına çevirdi. Doğukan, yakın köşeye vurmak istedi ancak top auta çıktı.

45+1'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında rakiplerini geçen Doğukan'ın yerden çektiği sert şutunu kaleci Ozan kurtardı.

55'inci dakikada Naderi sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladı. Arkaya doğru seken topu Paixao kontrol etmek isterken Awuku'nun yüzüne yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'a inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonun penaltı olmadığı tespit ederek, penaltıyı iptal etti.

69'uncu dakikada sol kanattan Malle, yerden sert vurdu, kaleci Ozan topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada sol kanattan rakiplerini geçen Malle'nin çektiği sert şutunda topu kaleci Ozan kurtardı.

89'uncu dakikada Yeni Malatyaspor'da orta alanda yapılan hatayı değerlendiren Paixao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda topu kaleci Abdulsamed kurtardı.

90+4'üncü dakikada sol kanatta orta ile şut karışımı vuruşunu yapan Burak'ın şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-16 22:19:33



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