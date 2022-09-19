Malatya'da 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak makaron getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, kent girişinde plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada kamyonun kasasında 7 milyon 340 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-19 11:25:31



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