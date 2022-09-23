Malatya'ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un (28) acı haberi, Malatya'daki ailesine verildi.
PençeKilit Operasyonunun sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, şehit oldu. Şehit Üsteğmen Erkuş'un acı haberi, Sancaktar Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Niyazi ile annesi Suna Erkuş'un evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. 3 aylık nişanlı olduğu öğrenilen Şehit Serkan Erkuş'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-09-23 18:40:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.